A Roma, ladri cercano di imbavagliare una donna durante una rapina: lei reagisce mordendoli e li scaccia

Ieri sera a Roma, un episodio di furto con tentata aggressione ha scosso il tranquillo quartiere di San Giovanni. Due malviventi hanno forzato l’ingresso di un’abitazione in via Amiterno, nelle immediate vicinanze della basilica di San Giovanni in Laterano, tentando un audace colpo.





I ladri hanno smurato una grata per accedere all’interno dell’appartamento di una donna di 67 anni, tentando di imbavagliarla. Tuttavia, la loro azione è stata prontamente ostacolata dalla resistenza della proprietaria, che è riuscita a mordere uno degli aggressori. La reazione coraggiosa della donna ha incluso forti grida che hanno rapidamente attirato l’attenzione dei vicini.

Allarmati dalle urla, i vicini si sono precipitati a verificare la situazione, costringendo i ladri a fuggire in fretta. Nonostante la fuga precipitosa, i malintenzionati sono riusciti a portare via alcuni gioielli in oro dalla residenza. L’intera vicenda è ora sotto l’indagine attiva delle forze di polizia, che stanno lavorando per identificare i responsabili dell’atto criminoso.

Questo incidente mette in luce non solo i rischi di sicurezza nelle abitazioni private, ma anche l’audacia e la pericolosità delle azioni compiute dai ladri nelle grandi città come Roma. La comunità locale è stata allertata e viene ora incitata a mantenere un alto livello di vigilanza e a collaborare con le autorità per garantire la sicurezza del quartiere.