Attacco nel parco di Annecy: Feriti numerosi bambini in un attacco armato - Controcopertina

: Un tragico attacco ha scosso Annecy, in Alta Savoia, con un uomo di origine siriana che ha attaccato diverse persone, incluso un gruppo di bambini, armato di un coltello. Scopri i dettagli di questo terribile evento che ha causato feriti, tra cui alcuni in condizioni gravi, e l’eroico gesto di un anziano nel fermare l’aggressore.

L’attacco nel parco: un 31enne siriano causa feriti gravi tra i bambini

Un uomo di 31 anni, di origine siriana, ha scatenato il terrore in un tranquillo parco ad Annecy, ferendo diverse persone, tra cui sei bambini, in un attacco armato. Le vittime riportano ferite di varia entità, e tre di loro si trovano in condizioni gravi. L’aggressore è stato arrestato e attualmente si trova in custodia ospedaliera. Testimoni oculari hanno riferito che l’uomo indossava un turbante durante l’attacco. Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha confermato l’arresto attraverso un tweet, lodando l’efficace intervento delle forze dell’ordine.

