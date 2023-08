Atto orribile trasmesso sui social: Uomo attacca ex moglie e altre persone, poi termina tragicamente la sua vita

Un episodio sconcertante in Bosnia

Nel cuore della Bosnia, un evento traumatico ha sconvolto una comunità intera. Un individuo, identificato come Nermin Sulejmanovic, 35 anni, ha portato a termine un attacco brutale contro la sua ex moglie, tutto trasmesso in tempo reale sui social media. Tuttavia, la sua furia non si è fermata lì.

L’escalation dell’attacco

Nel suo accesso di rabbia, Sulejmanovic, dopo l’aggressione iniziale, ha rivolto la sua ira verso sconosciuti in strada, sparando a un padre, suo figlio, un altro uomo, un agente di polizia e una donna. Le fonti giornalistiche bosniache hanno sottolineato l’orrore del momento, rivelando che l’intero incidente è stato trasmesso in diretta sui social.

In un messaggio angosciante rilasciato sui social media prima di compiere l’irreparabile gesto finale, l’aggressore ha affermato:

“Chi mi ha denunciato alla polizia non ha fatto bene. Ma ora è finita. Ho sparato al poliziotto, ma è scappato. È scappato con la Skoda, non sono riuscito a prenderlo con la BMW”.

La città in lutto

L’intera comunità di Gradačac è rimasta in stato di shock di fronte a tale violenza. Rispondendo all’incidente, il sindaco Edis Dervišagić ha espresso profondo dolore e cordoglio per le vittime e ha annunciato tre giorni di lutto cittadino:

“Con profondo rammarico, esprimo le mie condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime di questa tragedia. Dal 12 al 14 agosto 2023, in memoria delle vittime, dichiareremo tre giorni di lutto a Gradačac.”