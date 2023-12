Un Matrimonio Duraturo e Due Figli di Successo

Il legame tra Augusta Iannini e Bruno Vespa è stato cementato nel 1975, quando si sono uniti in matrimonio. Questa unione ha portato alla nascita di due figli eccezionali: Federico, un ex giornalista di RTL 102.5, e Alessandro, un avvocato d’affari. La famiglia Vespa rappresenta un esempio di successo e coesione.

La Carriera di Augusta Iannini

Augusta Iannini ha intrapreso una carriera brillante come magistrato di sorveglianza sulle carceri, svolgendo questo ruolo con dedizione e integrità per tre anni, dal 1980 al 1983. In seguito, ha concentrato la sua attività presso il Tribunale di Roma, dimostrando la sua competenza e passione per il sistema legale.

La Passione per la Viticoltura e la Masseria Li Reni

Una delle passioni condivise tra Augusta Iannini e Bruno Vespa è la viticoltura. La coppia non solo produce vino di alta qualità insieme ma gestisce anche un ristorante e una splendida masseria denominata “Masseria Li Reni” in Puglia, precisamente a Manduria. Questa attività non solo rappresenta un impegno condiviso ma anche un’opportunità per trascorrere tempo di qualità insieme.





In un’intervista al giornale “Il Messaggero,” Bruno Vespa ha sottolineato quanto fosse grato a sua moglie per il suo contributo alla masseria e al ristorante. Ha descritto la loro collaborazione come una forma di condivisione preziosa: “Occuparmi della masseria Li Reni e del ristorante Santa Chiara mi piace molto: è anche una cosa che posso condividere con Bruno. La produzione di vino è invece una cosa soltanto sua,” ha condiviso Augusta Iannini.

Donna Augusta: Un Tributo di Bruno Vespa

Bruno Vespa ha dimostrato il suo amore e la sua gratitudine verso Augusta in un modo molto speciale. Ha creato una serie di vini chiamata “Donna Augusta” in suo onore. Questo gesto è stato un modo affettuoso di riconoscere il suo contributo inestimabile alla loro vita e alle loro attività condivise. In un’intervista, Bruno Vespa ha spiegato che questa serie di vini è stata un tributo e un risarcimento per il lavoro e l’impegno di Augusta nella gestione della masseria.

In definitiva, Augusta Iannini è molto più di una semplice moglie di un noto giornalista; è una figura di successo e passione, sia nella sua carriera legale che nell’ambito della viticoltura e della gestione della masseria. La storia d’amore e di collaborazione tra Augusta Iannini e Bruno Vespa è un esempio di come due persone possono condividere le proprie passioni e realizzare insieme molte imprese straordinarie.