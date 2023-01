Aurora Ramazzotti ha espresso una riflessione prima del parto, dichiarando: “Mi sto preparando ad affrontare uno dei traguardi più impegnativi della mia vita…”

Aurora Ramazzotti sta facendo il conto alla rovescia per dare il benvenuto al suo primogenito! Nonostante l’eccitazione, la figlia di Michelle Hunziker ha confessato di sentirsi un po’ sopraffatta dall’ansia. Ma ormai ci siamo, e presto potrà stringere tra le braccia il suo prezioso piccolo!

Nonostante sia all’ottavo mese di gravidanza, Aurora è ancora determinata e appassionata come sempre a seguire la sua routine quotidiana! Da quando ha annunciato la gravidanza, è sempre in movimento: trasloca, partecipa agli appuntamenti di lavoro e si allena a pilates, cosa a cui il suo compagno Ramazzotti non sa mai dire di no.

Aurora Ramazzotti, riflessione sui social

Sono entusiasta di condividere il mio nuovo progetto con Nike! La multinazionale americana ha appena lanciato un incredibile programma per sostenere e potenziare le donne durante il loro percorso di gravidanza – sono così appassionata di questo lavoro!

Sono così orgogliosa di tutti gli obiettivi che abbiamo raggiunto insieme nel corso degli anni: dalle maratone alle gare di resistenza, ci siamo spinte l’un l’altra verso i nostri limiti e ci siamo sostenute a vicenda. Abbiamo usato lo sport per aiutarci a prenderci cura di noi stesse e ora sto per affrontare la sfida più grande della mia vita, rimanendo fedele a me stessa e alle abitudini positive che ho sviluppato negli ultimi anni”.

Durante i primi mesi del mio viaggio ho vissuto una corsa sfrenata, sentendomi a volte spaventata e confusa, ma trovando una nuova forza nel secondo trimestre. Anche adesso, che mi sto avvicinando alla fine di questa avventura, sono ancora alle prese con le sfide che ne derivano. Tuttavia, lo sport rimane il mio rifugio quando la mia mente diventa troppo rumorosa e i miei dubbi troppo forti. Ecco perché sono così entusiasta di collaborare con questa rinomata azienda”, esclama Ramazzotti.