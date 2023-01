Margherita Buy e Paolo Genovese: “Il primo giorno della mia vita”

Paolo Genovese e Margherita Buy sono da tempo volti noti dell’industria cinematografica italiana: “Perfetti sconosciuti” di Genovese è un film da guinness con oltre 20 remake internazionali. Ma nonostante abbiano lavorato insieme in passato alla serie televisiva “Amiche mie” (la versione italiana di “Sex and the City”), le due non avevano mai collaborato a un film – fino ad ora. Con quarant’anni di esperienza alle spalle, i profondi occhi blu della Buy hanno brillato in molti film di Nanni Moretti, tra cui il prossimo “Il sol dell’avvenire” in uscita ad aprile. Una prospettiva entusiasmante per questi due appassionati veterani dell’industria cinematografica italiana!

Con il senso di un nuovo inizio, “Il primo giorno della mia vita”, tratto dall’omonimo romanzo di Genovese (Einaudi), arriverà nelle sale il 26 gennaio. La storia è incentrata su un tema delicato: un uomo misterioso (Toni Servillo) riunisce quattro persone che hanno raggiunto la fine della loro vita e sono pronte ad arrendersi. Un motivatore scoraggiato (Valerio Mastandrea), un’ex atleta olimpica in sedia a rotelle (Sara Serraiocco), un ragazzo vittima di bullismo (Gabriele Cristini) e una volitiva poliziotta (Buy) che ha appena perso la figlia sedicenne. L’angelo propone loro un patto: una settimana per riaccendere la passione per la vita, per aiutarli a trovare un nuovo scopo e per ricominciare quando tutto sembra crollare.

Questo è stato l’inizio della nostra avvincente conversazione, che si è poi allargata a riflessioni più profonde sulla rinascita dopo un’intensa sofferenza, sul coraggio di affrontare la vita e sulla gioia inaspettata di scoprire una sensibilità condivisa nella narrazione. Come è andata sul set? “È stato estremamente faticoso, perché stavamo girando un soggetto complesso nel cuore della notte, sotto la pioggia e al freddo. I nostri sentimenti oscillavano sempre tra la rabbia e la paura di non farcela”, racconta con un pizzico di umorismo. “Quando ho dovuto fare il casting per il ruolo di Arianna, ho pensato subito a Margherita. Ha riversato la sua vulnerabilità e sensibilità nel personaggio, ed è impareggiabile nella sua capacità di trasmettere emozioni, compassione e tenerezza”, aggiunge Genovese, che, nonostante la sua vasta esperienza nel settore, sta per imbarcarsi in diversi nuovi progetti.

Nutrire la creatività è essenziale e intraprendere nuovi progetti è l’unico modo per trovare l’energia necessaria per andare avanti. Di recente mi è stato chiesto di realizzare il sequel di “Perfetti sconosciuti”, l’adattamento di una serie televisiva e persino un gioco da tavolo. Ma ho detto di no perché non mi sentivo ispirato. Ora sono entusiasta di avere l’opportunità di dirigere la versione teatrale dello stesso film, che debutterà a Caserta a febbraio e arriverà al teatro Ambra Jovinelli di Roma ad aprile. È la prima volta che faccio un film storico e questo progetto mi appassiona moltissimo!

L’esistenza è piena di prime volte emozionanti! Rischiare, cogliere le opportunità, superare gli ostacoli, celebrare i successi e affrontare le perdite possono portare a una sensazione di rinascita. Proprio come nel film “Il primo giorno della mia vita”, l’attrice dice: “Sono sempre terrorizzata quando faccio qualcosa per la prima volta. Le cose nuove mi spaventano e le affronto con sospetto e dramma”. Un’apprensione che la Buy conosce fin troppo bene e che si estende dal lavoro alla sfera personale. “Viaggiare? Per me è sempre stato un disastro: la prima volta in aereo, in nave o in moto”, aggiunge con un sorriso. E il primo bacio? “Non me lo ricordo, non ero io. Qualcuno deve avermi sostituito all’ultimo minuto”.

Buy e Genovese non potrebbero essere più diversi quando si tratta di affrontare nuove esperienze: lei è ansiosa e timorosa, mentre lui è intraprendente e coraggioso. Il regista afferma con sicurezza: “È la mia curiosità a motivare le mie decisioni – recentemente ho letto una vecchia intervista ad Albert Einstein in cui diceva: “Ho trovato la teoria della relatività non perché sono un buon fisico, uno studioso o un intelligente, ma perché sono guidato da una profonda curiosità”. Questo vale per l’arte, la politica e la vita in generale”.

L’ardente curiosità di Genovese li ha portati a esplorare un tema difficile: la scelta di porre fine alla propria vita e il coraggio di ricominciare quando ogni speranza è svanita. Il film, ambientato a Roma, si muove tra momenti di disperazione e momenti di gioia, notti di tempesta e giorni di sole.

Qual è il rischio maggiore nel raccontare un argomento così carico di emozioni? “È complesso catturare la follia del momento in cui qualcuno decide di farla finita, l’immensa sofferenza che si cela sotto una persona apparentemente comune. La difficoltà maggiore è quella di rappresentarla in modo autentico”, continua Buy. L’attrice ha spesso dovuto interpretare personaggi tormentati dall’angoscia, come recentemente Eleonora Chiavarelli, moglie di Aldo Moro in “Esterno notte” di Marco Bellocchio, la serie in sei puntate su Rai1. “In quel caso è diverso: il dolore fa parte dell’angoscia di un’intera nazione, che ha spezzato il cuore di milioni di persone. Mentre il film di Genovese è una storia di fantasia”, spiega Buy. Secondo il regista, tuttavia, il pericolo maggiore è quello di sembrare banali, poco originali. Non è un caso che abbiano lavorato a lungo sulla sceneggiatura.

Paradossalmente, il film parla di gioia e inizialmente era intitolato “Felicità”. Tuttavia, suonava troppo simile a un brano di Ricchi e Poveri, così abbiamo deciso di cambiarlo. Quando si raggiunge il punto più basso, per molte persone scatta un certo istinto di autoconservazione. L’attrice riflette: “È quasi come un miracolo, una risata, un individuo che ti fa sentire la voglia di andare avanti. Non è qualcosa che puoi controllare, ma piuttosto sono le persone che ti circondano a salvarti. Per me è mia figlia: non vorrei mai che dovesse portare un fardello così pesante. Non voglio giudicare, ma a volte la depressione può essere un atto egoistico, perché fa stare male anche le persone che ti sono vicine”.