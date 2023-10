Aurora Ramazzotti in giro con il figlio e la babysitter: la sicurezza prima di tutto

Aurora e Cesare: Un amore incondizionato

Aurora Ramazzotti, l’influencer di grande successo, ha un solo punto focale nella sua vita: Cesare, il suo primogenito nato nel marzo scorso. I paparazzi di Milano sembrano aver preso atto di questa dedizione incondizionata, seguendo ogni loro movimento. Aurora si è trasformata in una mamma a tempo pieno, spesso vista a passeggio per le affascinanti strade della città con il passeggino.

Un giorno nella vita di Aurora

Pochi giorni fa, un paparazzo ha catturato un momento tenero e autentico della vita di Aurora. Il video, pubblicato su TikTok, mostra Aurora che solleva amorevolmente Cesare, gli dà un bacio e lo posiziona nel seggiolino dell’auto. Una volta raggiunta la destinazione, lo rimette nel passeggino per continuare la loro avventura cittadina.

L’aiuto insostituibile della babysitter

In ogni scena, una figura costante accompagna Aurora e Cesare: la babysitter. Questa figura insostituibile aiuta Aurora con le buste dello shopping e si prende cura del piccolo Cesare quando necessario.

Reazioni del pubblico: tra apprezzamenti e critiche

Il video ha riscosso un grande successo, raccogliendo numerosi like. Tuttavia, non sono mancate le critiche. Tra i commenti si legge: “La babysitter h24”. Altri si chiedono: “Già la tata! Ma possibile che uno i figli non se li può guardare da sé? Giovanissima ha bisogno di aiuto?”. Alcuni contestano ulteriormente: “La tata… Ma perché lei lavora? Che fa?”. A rispondere alle critiche è il paparazzo stesso, che replica: “Non so tu, ma io di lavorare ne farei a meno”.