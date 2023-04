Avete mai visto Claudio Bisio con i capelli? Fa ridere

Claudio Bisio: talento, carisma e autoironia di un’icona dello spettacolo italiano

Il percorso artistico di Claudio Bisio

Claudio Bisio, nato a Novi Ligure nel 1957, è un conduttore e attore apprezzato dal pubblico per la sua versatilità e talento. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della recitazione diplomandosi nel 1981 alla Civica Scuola di Arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Ha lavorato con registi di grande rilievo, come Gabriele Salvatores, Dino Risi, Giuseppe Bertolucci e Mario Monicelli.

Successi televisivi e cinematografici

Bisio ha preso parte a numerosi film di successo, tra cui Nirvana, Natale a New York, Benvenuti al Sud e molti altri. Il grande pubblico ha avuto l’opportunità di conoscerlo meglio quando ha condotto Zelig dal 2000 al 2012. Dal 2015 al 2019 è stato uno dei giudici di Italia’s Got Talent e nello stesso anno ha co-condotto il Festival di Sanremo con Claudio Baglioni e Virginia Raffaele. Attualmente è di nuovo al timone di Zelig, affiancato da Vanessa Incontrada, per celebrare il 25esimo anno di collaborazione tra Mediaset e il programma.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Bisio è sposato dal 2003 con Sandra Bonzi, scrittrice e giornalista, e dalla loro unione sono nati due figli, Alice e Federico.

La calvizie come strumento di comicità

Claudio Bisio ha saputo sfruttare la sua calvizie, di cui soffre fin da giovane, come strumento di comicità e autoironia. Inizialmente provato dalla situazione, ha successivamente imparato a utilizzarla a suo vantaggio, conquistando il cuore del pubblico di tutte le età. Bisio ha iniziato a perdere i capelli all’età di 20 anni, mentre studiava recitazione al Piccolo Teatro di Milano.

La foto che ha sorpreso il web

Recentemente, una foto del passato ha spiazzato gli utenti del web, ritraendo un Claudio Bisio con i capelli, molto diverso dall’immagine a cui siamo abituati. L’immagine del noto conduttore con la testa calva è diventata un suo tratto distintivo, insieme all’autoironia che lo contraddistingue e lo rende un personaggio amato dal pubblico italiano.