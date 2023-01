Avete mai visto i figli di Ezio Greggio? Giacomo e Gabriele avuti dall’ex moglie

Ezio Greggio, volto televisivo, ha una relazione stabile con Simona Gobbi, ex studentessa di Lettere, da otto anni. Le foto di Novella 2000 hanno recentemente immortalato la coppia mentre si gode una meritata vacanza al largo di Saint-Tropez. Simona è ora a capo del Monte Carlo Film Festival ed è nota per il suo fisico invidiabile.

La coppia ha mantenuto la propria relazione privata, rendendola nota solo qualche anno fa quando hanno sfilato insieme sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia. Nonostante il divario di età, il conduttore di Striscia la notizia e la sua fidanzata sono rimasti legati l’uno all’altra da quando si sono incontrati per la prima volta nel 2009 in Corsica.

Simona è stata più volte definita la compagna dell’attore. La coppia è piuttosto discreta, frequenta insieme eventi pubblici e tappeti rossi, ma si astiene dal fare dichiarazioni sulla loro relazione sui social media. Tuttavia, i paparazzi sono sempre in agguato per catturarli senza preavviso.

Non si sa molto della vita privata di Ezio, ma si conosce il suo passato matrimonio con Isabel Bengochea, durato 20 anni e da cui sono nati due figli, James e Gabriel. A Ezio è stato riconosciuto il merito di aver sostenuto la carriera della sua compagna, riconoscendole molti talenti oltre alla bellezza.

Nel 2001 ha istituito il Monte Carlo Film Festival per mostrare il talento di Simona. Simona ed Ezio sono due persone molto riservate, e non ci sono foto della loro storia d’amore sui social media. Tuttavia, vengono spesso visti insieme in occasione di eventi ufficiali.