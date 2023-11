Ballando con le stelle, Lino Banfi choc: “Lascio la gara”. Milly prende tempo: “Mi metto in ginocchio”

Un fulmine a ciel sereno. Un annuncio che spiazza prima di tutto la conduttrice Milly Carlucci e gela tutto lo studio di Ballando con le Stelle. A farlo è Lino Banfi dopo un’esibizione tutta cuore, come quelle delle prime due puntate.

Una scelta difficile

Dopo aver ricevuto i voti della giuria per una rumba danzata con Alessandra Tripoli sulle note de “I migliori anni della nostra vita”, l’attore prende la parola: “Stop. Qui voglio dire una cosa. Tutti in Sala delle Stelle mi dicevano stasera: ‘Lino ti vediamo un po’ giù’, ma la verità è che stavo pensando”. Lino Banfi, visibilmente emozionato, annuncia il suo ritiro dalla competizione.

Riflessione e gratitudine

L’attore spiega le sue motivazioni: “Voi mi dovete dire che cosa potrei ottenere di più io di quello che ho già ottenuto in queste tre puntate. Con molta onestà, la gente mi vuole bene, sui social mi hanno detto mi votano molto, quindi io stasera lascio, come Greta Garbo, alla grande. Voglio tornare felice a casa perché ho ottenuto un grande risultato.”





La reazione del pubblico e della conduttrice

Il pubblico rimane sorpreso e in studio si diffonde un senso di incredulità. Milly Carlucci cerca di farlo ragionare: “Io capisco perché noi non lo diciamo, però comunque l’età c’è. Io ho una mozione, mi metto in ginocchio per chiedertela, non prendiamo le decisioni adesso. Pensiamoci, poi, arriviamo alla fine di tutti i balli, pensa stando in sala delle stelle insieme ai colleghi, perché noi ti amiamo, e i colleghi ti amano. Ragioniamoci”.

La decisione rimandata

L’attore accetta di riflettere sulla situazione, ma sembra essere molto deciso nella sua scelta: “Io ci penso, ma a cosa devo pensare? Vado nella sala delle stelle per ricevere l’abbraccio di tutti quanti”. La decisione finale viene rimandata alla prossima puntata.

La capacità persuasiva di Milly Carlucci

Milly Carlucci non si arrende e proverà a convincere Lino Banfi a tornare sulla sua decisione. La conduttrice spera che la settimana di riflessione possa far cambiare idea all’attore. “Non mi posso arrendere così”, dice Milly Carlucci, mentre Lino Banfi rimane saldo nella sua decisione: “Rispettiamo la mia età. Tornerò per salutare i miei amici”. Resta da vedere se Milly Carlucci riuscirà a persuaderlo.