Barbara Divita causa morte moglie Maurizio Mattioli, incidente e figli

Il 16 ottobre 2014, Barbara Divita, moglie di Maurizio Mattioli, è deceduta dopo essere rimasta paralizzata per sette anni a causa di un incidente stradale.

La causa della morte di Barbara Divita è stata accertata come incidente. Le notizie indicano che le condizioni fisiche della donna, da tempo sofferente, erano peggiorate e non c’erano altre possibilità per la moglie di Maurizio Mattioli.

Per l’attore è stata una tragedia immensa. Ecco cos’ha dichiarato:

L’incidente del mio coniuge è stato uno shock tremendo, che ha lasciato a me il peso di tutto questo. Mi trovavo nella mia casa ed ero preoccupata perché il mio compagno doveva arrivare a casa nel pomeriggio, ma non si vedeva da nessuna parte.

Ho ricevuto una telefonata urgente dai carabinieri che mi informavano che dovevo recarmi subito in caserma. Quando l’ho saputo, ho capito che era successo qualcosa di grave. Barbara era stata coinvolta in un incidente sette anni prima, che l’aveva lasciata paralizzata e aveva iniziato un percorso difficile.

Abbiamo condotto un’indagine approfondita in tutta Italia per trovare una soluzione adeguata, incontrando sia persone disponibili che millantatori. Ero determinato a esplorare tutte le opzioni disponibili, senza lasciare alcuna possibilità inesplorata.

Il 16 ottobre mi è stato portato via il mio coniuge dopo aver sopportato per sette anni una situazione ingiusta. Temo la sensazione di essere sola. Che cos’è la solitudine? È la consapevolezza che quando si torna a casa, si può essere sicuri che non c’è nessuno. Anche se ho fede, non riesco a capire cosa significhi soffrire.

Le ulcere diabetiche che non guarivano le causavano un grande dolore e mi ha comunicato il desiderio di porre fine alle sue sofferenze. Forse sarebbe stato meglio se fosse morta qualche giorno prima.

Ero in uno stato di impotenza, desiderando di poter fare qualcosa per far cessare il suo dolore. Nonostante la vita continui, abbiamo ricominciato ad andare avanti. Per fortuna ho avuto il sostegno di amici che mi hanno dato conforto e consolazione in modo genuino. Di questo sono grata.

Spero ardentemente di poterla riabbracciare in futuro, e sono sempre più fiducioso che ciò avverrà.