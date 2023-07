Barbie Mania: La coppia VIP sfonda i limiti con un regalo da 80.000 dollari per la figlia Blue Ivy

Il film Barbie ha trionfato al cinema, incassando cifre da record e catturando l’attenzione di milioni di fan in tutto il mondo. Margot Robbie e Ryan Gosling hanno portato nuova vita al personaggio, ottenendo consensi unanimi e guadagni incredibili. Ma non è solo il film a far impazzire gli appassionati, perché una Barbie in edizione limitata sta facendo parlare di sé grazie a un regalo molto speciale.

Barbie Conquista il Mondo

Negli Stati Uniti, il film Barbie ha spopolato al botteghino, superando ogni aspettativa e diventando il miglior debutto di sempre per una regista. Ha incassato ben 182 milioni di dollari, superando persino il budget di produzione, che era di circa 150 milioni di dollari. A livello mondiale, Barbie ha raggiunto la cifra incredibile di 337 milioni di dollari.

Regalo VIP a Blue Ivy

La fama di Barbie ha raggiunto anche l’Italia, dove il film ha ottenuto il titolo di miglior debutto dell’anno con oltre 7,7 milioni di euro di incassi in soli quattro giorni. E mentre la bambola si vende a cifre da capogiro su diverse piattaforme, c’è un regalo che sta attirando l’attenzione di tutti.

Il Regalo Esclusivo di Beyoncé e Jay-Z

Beyoncé e Jay-Z, la celebre coppia di cantanti, hanno fatto un regalo davvero fuori dal comune alla loro primogenita, Blue Ivy. In occasione del tour Reinassance di Beyoncé, dove la figlia partecipa come ballerina, hanno donato a Blue Ivy una Barbie speciale dal prezzo incredibile di 80.000 dollari.

La Barbie dei Sogn

Questa non è una Barbie comune, ma una versione in edizione limitata, lussuosa ed esclusiva. La bambola è stata realizzata con 160 diamanti incastonati in oro bianco, un oggetto di puro lusso. Il costo stratosferico di 80.000 dollari ha sorpreso molti, soprattutto perché supera il prezzo di altre opulente decorazioni realizzate per il compleanno di Blue Ivy.

Gusto e Soldi:

Beyoncé e Jay-Z non hanno problemi di denaro e possono permettersi sfizi costosi come questo. Tuttavia, il regalo ha suscitato dibattiti e opinioni contrastanti, con alcune persone che lo trovano eccessivo e di cattivo gusto. In ogni caso, la coppia VIP dimostra di voler solo il meglio per la loro figlia e non badare a spese.

La Barbie in edizione limitata regalata da Beyoncé e Jay-Z a Blue Ivy ha attirato l’attenzione di tutti, grazie al suo prezzo esorbitante e al lusso senza pari. Barbie mania continua a conquistare il mondo, e con un regalo così speciale, la celebre coppia ha dimostrato di amare la figlia con stile e magnificenza. Che siate favorevoli o contrari, non c’è dubbio che Blue Ivy avrà una Barbie davvero unica e speciale.