Belen Rodriguez aspetta un bambino? La clamorosa rivelazione dal mondo dei vip

Belen Rodriguez è incinta per la terza volta e il gossip è impazzito da ieri sera. Secondo Alessandro Rosica, noto per aver anticipato la maternità di Diletta Leotta, la showgirl aspetterebbe un figlio da Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni Srl. La coppia è stata pizzicata insieme per la prima volta quest’estate, subito dopo la separazione tra Belen e Stefano De Martino.

Nonostante non ci sia ancora una conferma ufficiale, sembra che ci siano alcuni indizi che supportano la notizia. Rosica ha scritto sulla sua pagina Instagram: “Belen potrebbe essere incinta, ho appena ricevuto chiamate da personaggi famosissimi”. Inoltre, la clinica padovana dove Belen è stata vista la scorsa estate è la stessa dove è stata seguita la gravidanza della sua secondogenita.

Recentemente, Belen ha ripreso a postare sui social con una certa insistenza e ha mostrato una fede al dito, segno che molti hanno interpretato come l’inizio di una nuova e forte relazione con Lorenzoni. Chissà che l’arrivo di un figlio non sia il prossimo tassello di questa unione.





In ogni caso, la notizia della terza gravidanza di Belen Rodriguez è una vera e propria bomba nel mondo dei vip, anche se per ora non c’è ancora una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.