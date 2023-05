Belen Rodriguez cade a Le Iene: momenti di panico in diretta - Controcopertina

Belen Rodriguez ha vissuto un’imbarazzante caduta durante l’ultima puntata di Le Iene, dietro le quinte e a pochi metri dal pubblico. L’episodio è avvenuto martedì 16 maggio 2023, durante la trasmissione su Italia 1. Mentre stava salutando Nathan Kiboba con un cinque, l’argentina ha improvvisamente perso l’equilibrio e si è schiantata a terra. I suoi colleghi Nathan e Max Angioni sono accorsi immediatamente per assicurarsi che Belen non si fosse fatta male.

La caduta sorprendente

La caduta rovinosa di Belen Rodriguez a Le Iene ha fatto in breve tempo il giro dei social media. È stata Veronica Cozzani, la madre della conduttrice, a condividere il video dell’incidente sui social. Non appena Belen ha capito di non essersi fatta nulla, ha iniziato a ridere senza sosta. Anche sua madre, dopo un attimo di preoccupazione, ha scoppiato in una fragorosa risata dietro le quinte.

Il momento virale

Il video dell’incidente di Belen Rodriguez si è rapidamente diffuso sui social, generando un’enorme attenzione. La madre della meravigliosa conduttrice è stata la prima a condividerlo online. Successivamente, Belen ha commentato ironicamente: “Non c’è un ca…o da ridere ahahahha”. Secondo quanto riportato da Gossip e Tv, sembra che l’incidente sia avvenuto durante una trasmissione in diretta, subito dopo la messa in onda di un servizio o di una pubblicità.

Il lieto fine

Fortunatamente, nonostante il potenziale disastro, Belen Rodriguez non si è fatta male nella caduta. Poco dopo, quando le telecamere della diretta si sono riaccese, ha raccontato l’episodio scherzando di fronte al pubblico. Dalla postazione centrale dello studio, ha sorriso e ha scherzato con Max Angioni, ammettendo ciò che era successo dietro le quinte.

L’ironia trionfa

Con grande intelligenza e ironia, Belen Rodriguez ha spiegato di fronte alle telecamere: “Volevo dire a tutti che sto bene, mi sono rialzata”. Molti spettatori non hanno compreso subito le sue parole. La conduttrice ha quindi simulato una zoppicatura e un forte dolore alla schiena. Grandi risate si sono levate nello studio. “Stavolta si è rotta!”, ha scritto sarcasticamente qualche utente sui social. Ma non era affatto così!