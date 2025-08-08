Maxifurto nella villa di Fiorello a Roma: rubati gioielli e orologi per un valore di oltre 300mila euro. La polizia indaga su una banda di esperti.





Un furto di grande entità ha colpito la villa di Rosario Fiorello nel quartiere della Camilluccia a Roma, con un bottino che supera i 300mila euro. Gli investigatori sono al lavoro per identificare i responsabili.





Un colpo ben orchestrato ha preso di mira la residenza di Rosario Fiorello nella zona della Camilluccia a Roma, avvenuto nella notte mentre il noto conduttore televisivo e la sua famiglia erano fuori città. Secondo quanto emerso, i ladri si sarebbero introdotti nell’abitazione attraverso una porta finestra, approfittando dell’assenza dei proprietari. Una volta dentro, hanno rovistato in ogni angolo della casa, lasciandola completamente a soqquadro, per poi fuggire con gioielli, pietre preziose e orologi di grande valore.

Ad accorgersi del furto è stata la domestica, che aveva le chiavi della villa in custodia. Al suo rientro nell’abitazione, la donna ha notato immediatamente qualcosa di strano e ha contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e gli specialisti della Scientifica, che hanno avviato i rilievi e le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla testata locale “Il Messaggero”, non sarebbero stati trovati elementi utili per identificare gli autori del furto.

Gli investigatori ipotizzano che si tratti di una banda ben organizzata e specializzata in furti di lusso. L’assenza di impronte digitali o altre tracce potrebbe indicare che i ladri abbiano utilizzato guanti in lattice per evitare di lasciare segni riconoscibili. Inoltre, si ritiene che il colpo sia stato pianificato nei minimi dettagli, con un’attenta osservazione delle abitudini della famiglia Fiorello e della situazione della villa.

Il bottino sottratto comprende monili in oro, collane esclusive, pietre preziose e diversi orologi di alta gamma. La stima preliminare del valore complessivo degli oggetti rubati supera i 300mila euro. Gli esperti ritengono che il gruppo criminale abbia scelto con cura gli oggetti da portare via, concentrandosi su beni facilmente trasportabili e di elevato valore economico.

La dinamica del furto evidenzia una certa professionalità da parte dei malviventi. Dopo essere entrati nella villa dalla porta finestra, probabilmente senza forzarla grazie a strumenti sofisticati, hanno esaminato ogni stanza alla ricerca dei beni preziosi. Il fatto che non abbiano lasciato tracce evidenti rende più complesso il lavoro degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire i movimenti dei ladri attraverso le telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

La polizia sta seguendo diverse piste investigative, tra cui quella che porta a una banda esperta in furti di lusso operante nella capitale. Non è raro che abitazioni situate in quartieri residenziali e benestanti come la Camilluccia vengano prese di mira da gruppi criminali altamente organizzati. Negli ultimi mesi, infatti, si sono registrati diversi episodi simili nella zona di Roma, alimentando l’ipotesi che possa trattarsi dello stesso gruppo.

Il furto nella villa di Fiorello si inserisce in un quadro più ampio di criminalità legata alle abitazioni private di personaggi noti e facoltosi. Gli investigatori stanno cercando di individuare eventuali collegamenti con altri episodi avvenuti recentemente nella capitale e nelle zone limitrofe.



