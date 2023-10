Belen scompare nel nulla: la verità sul suo trasferimento a Brescia!

Un Cambiamento Evidente: Belen si Trasferisce a Brescia

Recentemente, molti fan si sono interrogati sulle condizioni di Belen Rodriguez. Diverse foto su Instagram hanno mostrato un aspetto diverso, più magro e triste, secondo i follower. Questo cambiamento è stato confermato dalla stessa Belen, che ha rivelato di aver passato un brutto periodo e di aver perso 7 chili. Dopo un periodo di silenzio, è emersa la notizia del suo trasferimento a Brescia.

Una Nuova Vita Lontana dai Riflettori

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sembra che Belen abbia deciso di iniziare una nuova vita lontano dai riflettori, almeno per il momento. La showgirl argentina si sarebbe trasferita a Brescia, nella casa di Elio Lorenzoni, il nuovo fidanzato presentato ai media durante una festa. “Non è stato un periodo facile”, è una frase che Belen continua a ripetere ai suoi fan.

Le Condizioni di Belen: “Belen non Sta Bene”

Il fatto che Belen non stia bene è ormai chiaro. Lo ha confermato anche il suo ex Fabrizio Corona, così come molte fonti vicine all’ex volto de Le Iene. Non si sa se il suo dimagrimento sia dovuto a un problema di salute o sentimentale. Quello che si dice è che la fine della sua relazione con Stefano De Martino potrebbe averla colpita duramente. A Brescia, spera di rimettersi in sesto, lontana da tutto e da tutti, compresi i figli, rimasti con i rispettivi papà: Santiago con Stefano e Luna Marì con Antonino Spinalbese.

La Nuova Vita di Belen: Lontana dalle Telecamere e dai Chiacchiericci

Belen ha bisogno di ritrovare l’energia dei giorni migliori. Sembra che abbia deciso di farlo lontana dalla metropoli, dalle telecamere e dai pettegolezzi milanesi. Secondo il Corriere della Sera, la showgirl argentina avrebbe deciso di trasferirsi momentaneamente a Brescia da Elio Lorenzoni, con il quale conviverebbe già “da un mesetto”. Nonostante il silenzio sui social, sembra che ogni domenica la famiglia allargata si riunisca sempre a Brescia, compresi i figli di Belen.