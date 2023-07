Ben Affleck e Jennifer Lopez: figli

Il Turbinio d’Amore di Ben Affleck

Ben Affleck, il celebre attore statunitense, ha sempre catturato l’attenzione non solo per le sue prestazioni memorabili sul grande schermo, ma anche per le sue affascinanti relazioni amorose. Tra le più risonanti, la relazione con Jennifer Lopez, che dopo tanti anni è tornata a fiorire fino a culminare nel matrimonio.

Ti stai chiedendo quanti figli ha avuto Ben Affleck e con quale delle sue compagne? Scopriamo insieme tutto sulla sua vita privata.

Le Storie Passate di Ben Affleck

Nel panorama delle celebrità, le relazioni di Ben Affleck hanno sempre destato interesse. Tra le sue storie d’amore più famose, si contano nomi di grandi star del cinema e della musica.

Dal 1997 al 2000, Ben Affleck ha vissuto un’intensa relazione con l’attrice Gwyneth Paltrow, nota ex moglie di Chris Martin, il cantante dei Coldplay.

Tra il 2002 e il 2004, invece, Ben ha condiviso un’importante storia d’amore con Jennifer Lopez. Nonostante la loro rottura nel 2005, Affleck ha trovato di nuovo l’amore sposandosi con l’attrice americana Jennifer Garner.

Il matrimonio con Garner, tuttavia, ha avuto una durata di dieci anni. Nel 2015, la coppia ha annunciato la loro separazione, per poi divorziare ufficialmente nel 2017. Nel 2020, Ben ha avuto una breve frequentazione con l’attrice cubana Ana de Armas. Tuttavia, nel 2021, il destino ha riportato Ben a Jennifer Lopez, con la quale si è risposato nel luglio del 2022.

I Figli di Ben Affleck

La vita privata di Ben Affleck è certamente interessante, ma la domanda che tutti si pongono è: quanti figli ha avuto l’attore? E la risposta arriva dalle sue relazioni passate.

Dalla sua unione con Jennifer Garner, Ben Affleck è diventato padre di tre figli: Violet Anne, nata nel 2005, Seraphina Rose Elisabeth, arrivata nel 2009, e Samuel, il piccolo di casa nato nel 2012. Qui ci sono alcune foto del famoso attore con la sua primogenita Violet e il piccolo Samuel