Benedetta Bellini chi è la moglie di Max Giusti? Età, figli, lavoro e vita privata

Max Giusti tornerà in televisione stasera, 9 gennaio 2023, su Rai2 con Boss in incognito. Giusti è un noto showman, che ha raggiunto il successo in vari campi come la comicità, la stand-up comedy, l’imitazione (in particolare di Malgioglio, Lotito e Renato Zero), la conduzione televisiva e radiofonica, la recitazione, la drammaturgia e il doppiaggio italiano.

Giusti è nato a Roma da genitori di origine marchigiana e sarda. A 54 anni, la sua carriera televisiva inizia nel 1991 con la partecipazione a due programmi di Rai2. È stato uno dei conduttori di Stracult e ha mostrato il suo talento di imitatore in Quelli che il calcio, La grande notte del lunedì sera e Cocktail d’Amore. Nel 2005 ha presentato Gli isolati, un programma satirico basato sul reality show L’isola dei famosi, accolto positivamente da pubblico e critica.

Nell’estate del 2006 ha condotto Matinée con Sabrina Nobile, in onda su Rai2. In seguito ha partecipato a Raccontami, Distretto di Polizia e a vari ruoli di doppiatore. Per sei stagioni ha condotto Affari tuoi e successivamente ha partecipato a Tale e quale show, Pechino Express e Il Cantante Mascherato. Ha poi condotto la nuova stagione di Boss in incognito. Sul grande schermo ha recitato in E adesso sesso, Il paradiso, Gli scherzi, La fiamma sul ghiaccio, Black duplex, Famosi in 7 giorni e Solo un minuto.

Nel 2009 Giusti si è sposato con Benedetta Bellini. Nel 2010 è nato il suo primo figlio, Matteo, e due anni dopo è venuta al mondo la sua seconda figlia, Caterina. Prima del matrimonio ha avuto una relazione con Selvaggia Lucarelli. È proprietario di un circolo di tennis a Roma, sport di cui è appassionato, oltre che di motocross. Ha quasi centomila follower su Instagram, dove spesso posta video umoristici delle sue performance dei primi tempi della sua carriera.