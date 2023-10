Benzina a 2,5 euro al litro e bollette alle stelle: l’Italia paga il prezzo della guerra in Israele

Benzina, Diesel, Luce e Gas: Un Autunno di Rincari?

Il conflitto in corso in Israele potrebbe avere un impatto significativo sui costi dell’energia in Italia, con un possibile aumento dei prezzi di benzina, diesel, luce e gas. Gli aumenti potrebbero essere simili a quelli osservati dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, con fluttuazioni imprevedibili dei prezzi del petrolio e del gas naturale.

Per una famiglia media composta da quattro persone, gli aumenti potrebbero tradursi in costi aggiuntivi di 1500 euro all’anno, a cui si aggiungono i rincari dei beni alimentari, che hanno registrato picchi del 14% in alcune province dell’Italia centrale. Questo ha portato a un impoverimento delle famiglie e a una riduzione significativa del potere d’acquisto.

Guerra in Israele: Un Ulteriore Colpo al Portafoglio delle Famiglie

Mentre le famiglie italiane stanno ancora cercando di adattarsi all’aumento dei costi energetici, un nuovo “uragano” potrebbe essere in arrivo. L’escalation del conflitto tra Hamas e Israele potrebbe portare a ulteriori rincari. Se la guerra dovesse estendersi, il conto potrebbe essere molto salato.

Bollette Luce e Gas: Quanto Potrebbero Aumentare?

Per ora, è importante sottolineare che questo rischio non sembra imminente. Gli esperti di Goldman Sachs ritengono “improbabile un effetto immediato di grande portata a breve termine”. Tuttavia, se la guerra dovesse estendersi al Golfo Persico, secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, l’aumento dei prezzi potrebbe essere “senza fine”, con ipotesi estreme di 150 dollari al barile di petrolio e 2,5 euro al litro di benzina.

Secondo stime riportate da Libero, il Codacons e Assoutenti hanno già fatto delle simulazioni sugli effetti che il conflitto potrebbe avere sulle forniture energetiche. Un’escalation della guerra in Israele potrebbe portare a un incremento medio delle tariffe del 15% per luce e gas.

In termini economici, questo significherebbe un aumento della bolletta dell’energia elettrica di 115 euro all’anno per famiglia, portando la spesa totale a 879 euro. La bolletta del gas potrebbe salire a 1.526 euro all’anno per nucleo, con un incremento di 199 euro all’anno. In totale, si potrebbe registrare un aumento di 314 euro all’anno per famiglia, con una spesa totale per le forniture energetiche che potrebbe raggiungere i 2.405 euro all’anno per nucleo familiare.