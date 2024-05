A Milano, un poliziotto è stato gravemente ferito a coltellate da un marocchino di 37 anni presso la stazione di Lambrate; operazione d’emergenza necessaria

In una notte agitata a Milano, un agente di polizia è stato accoltellato gravemente mentre interveniva nei pressi della stazione ferroviaria di Lambrate. L’incidente si è verificato intorno alla mezzanotte, quando le forze dell’ordine sono state chiamate a gestire un uomo che stava lanciando pietre contro i treni e che aveva precedentemente colpito una donna di 55 anni alla testa.





La vittima, trasportata all’ospedale Fatebenefratelli, ha riportato ferite non gravi, mentre la situazione è precipitata quando l’aggressore, un uomo marocchino di 37 anni, è stato affrontato dalla polizia. Nonostante l’uso di un taser da parte degli agenti, l’uomo ha resistito, apparentemente protetto da un giubbotto che ha attenuato l’effetto della scarica elettrica, e durante una colluttazione ha inferto tre coltellate alla schiena di un vice ispettore 35enne.

Il vice ispettore ferito, Christian Di Martino, è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza a causa delle lesioni riportate ad alcuni organi interni. Il suo assalitore è stato successivamente arrestato e si trova ora detenuto nel carcere di San Vittore.

Le reazioni a questo tragico evento non si sono fatte attendere. Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, ha espresso profonda preoccupazione per la sicurezza a Milano, in particolare nelle stazioni ferroviarie e nelle aree adiacenti. Ha sottolineato la necessità di rafforzare le misure di sicurezza, criticando la presenza di “sbandati, perlopiù immigrati irregolari”, e ha inviato parole di solidarietà alla famiglia dell’agente ferito e ai suoi colleghi.

Anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha mostrato preoccupazione per l’incidente, mantenendosi in costante contatto con la polizia per monitorare la situazione e esprimendo vicinanza al vice ispettore ferito e alla sua famiglia.

Questo episodio sottolinea i crescenti problemi di sicurezza nelle aree urbane italiane e la pericolosità che gli agenti di polizia affrontano quotidianamente nel loro impegno a proteggere i cittadini. La comunità di Milano, così come le autorità locali e nazionali, rimane in allerta mentre si attendono ulteriori sviluppi su questo grave episodio.