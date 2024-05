Come finisce Ritratto d’Amore film Tv8: trama e finale

“Ritratto d’Amore” (2017): Una Commedia Romantica su TV8

“Ritratto d’Amore”, noto anche con il titolo originale “The Art of Us”, è un film del 2017 diretto da Kristoffer Tabori, trasmesso su TV8. Protagonisti della pellicola sono Taylor Cole, nei panni di Harper Higgins, e Steve Lund, che interpreta Tom Becker. Questa commedia romantica si inserisce perfettamente nella tradizione del genere, riecheggiando il successo di film simili come “Amore al primo scatto”, già apprezzato dal pubblico di canale 8.





Ritratto d’Amore trama completa

La storia si centra su Harper Higgins, una docente di storia dell’arte al Cambridge Institute of Fine Arts, che oltre a insegnare, si occupa anche di un corso di pittura per adulti. Harper, che in passato aspirava a diventare una pittrice, ha messo da parte i suoi sogni a seguito di una critica devastante da parte di un ex fidanzato. Nel film, la protagonista è alla ricerca di un avanzamento di carriera che potrebbe vedere la sua promozione a professore a tempo indeterminato al prestigioso Boston College. Per raggiungere questo obiettivo, Harper accetta l’incarico di curare una mostra universitaria di grande importanza.

Tuttavia, la situazione si complica quando l’artista scelto per la mostra rinuncia all’ultimo momento, costringendo Harper a cercare disperatamente un sostituto adeguato. La soluzione arriva inaspettatamente quando scopre il talento nascosto del suo nuovo dog-sitter, Tom Becker, un artista eccezionalmente dotato, la cui abilità era rimasta fino a quel momento sconosciuta. Per inserire Tom nella mostra, Harper è costretta a raccontare alcune menzogne al suo superiore, creando una serie di complicazioni.

Ritratto d’Amore finale del film Tv8

Il film culmina con l’evolversi della relazione tra Harper e Tom. Man mano che trascorrono tempo insieme, lavorando alla mostra, i due scoprono di avere molto più in comune di quanto pensassero e iniziano a sviluppare sentimenti l’uno per l’altra. La trama si intreccia con momenti di auto-scoperta, creatività condivisa e, naturalmente, le inevitabili complicazioni romantiche. La mostra si rivela un grande successo, non solo professionalmente per Harper, ma anche personalmente, poiché le permette di riconciliarsi con la sua passione per l’arte e di trovare l’amore.

“Ritratto d’Amore” non è solo una storia d’amore, ma anche un viaggio di riscoperta personale e professionale, che tocca temi di autenticità, arte e le sfide del percorrere la propria strada. Il film, con il suo cast talentuoso e una trama avvincente, è diventato un gradito aggiunta alla programmazione di TV8, attirando gli amanti delle commedie romantiche che cercano storie di ispirazione e di cuore.