Bianca Berlinguer lascia la Rai: dove va e chi la sostituirà - Controcopertina

Terremoto nella televisione italiana, Bianca Berlinguer ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni dalla Rai dopo ben 34 anni di carriera. Le prime avvisaglie erano arrivate questa mattina, quando l’amministratore delegato della Rai aveva svelato che il programma di Berlinguer non era presente nel palinsesto e si attendeva la sua decisione sulla continuità nella conduzione del talk politico. Poco dopo, la giornalista ha confermato la sua scelta tramite una lettera.

Le dimissioni di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer ha ufficialmente comunicato le sue dimissioni da ogni incarico presso la Rai, compresa la conduzione del programma #Cartabianca. Nella sua lettera, ha espresso gratitudine per i 34 anni trascorsi all’interno dell’azienda, sempre caratterizzati da piena autonomia sia come Direttrice che come conduttrice di programmi di approfondimento. Attualmente, si stanno gestendo le procedure per risolvere il suo contratto.

Il futuro di Bianca Berlinguer: verso Mediaset?

La Rai ha ringraziato Bianca Berlinguer e le ha formulato i migliori auguri per il suo futuro professionale. Nel frattempo, inizia la corsa per trovare un sostituto, una decisione che dovrà essere presa in poche ore. La favorita al momento sembra essere Monica Giandotti, che ha ufficialmente lasciato la conduzione di Agorà, in attesa di un nuovo ruolo nella Rai. Per quanto riguarda Bianca, sembra che il suo futuro sia già deciso.

La giornalista sembra essere molto vicina a Mediaset. La scelta di Berlinguer a favore dell’alternativa privata potrebbe essere motivata da un contratto pluriennale che le garantirebbe stabilità fino alla pensione, un compenso più elevato rispetto a quanto offerto dalla Rai e l’opportunità di condurre un programma quotidiano o una striscia settimanale il martedì sera.