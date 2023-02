Bianca Guaccero come non l’avete mai vista

L’attrice ed ex conduttrice di Detto Fatto, Raffaella Fico, manda in visibilio i fan con una foto in topless. Bianca Guaccero ha condiviso una sua foto in topless che ha lasciato i fan a bocca aperta.

La recente foto di Bianca Guaccero in topless su Instagram ha lasciato i suoi fan senza fiato. La splendida attrice ed ex conduttrice di Detto Fatto ha condiviso con la foto un potente messaggio sull’amore per se stessi e i suoi follower lo stanno apprezzando.

Le cicatrici, le ferite e le bruciature di chi ha fatto qualcosa, ha creduto in qualcosa e ha rischiato tutto non sono dei deboli. Chi non ha segni dentro e sopra di sé non ha mai giocato, sbucciandosi sistematicamente le ginocchia. Chi non ha segni dentro non ha mai amato senza ricevere molto in cambio. Chi non ha segni probabilmente non ha mai mollato gli ormeggi e navigato verso ciò che gli era sconosciuto. Auguro a tutti un amore che vi apra le porte degli schemi mentali, o che sia in grado di farvi attraversare il muro della paura di affidarvi a qualcuno. Vi auguro una persona che sappia farvi sentire due, pur mantenendo salda la vostra individualità. Vi auguro l’incertezza, quella che vi fa percepire ogni giorno come una piccola grande conquista, senza progetti ansiosi che vi tolgono la verità. E poi vi auguro la cosa più importante: la stima. Il primo vero grande mattone dell’amore. Il vero pilastro di ogni percorso di vita.

Il post della Guaccero ha rapidamente raccolto l’attenzione degli utenti, molti dei quali hanno lasciato commenti di apprezzamento. “Bianca, le tue parole sono state così intense e profonde, e hanno davvero risuonato con me”, ha commentato un utente. “Hai detto esattamente quello che avevo bisogno di sentire. Grazie”, scrive un altro utente.