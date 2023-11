Bianca Guaccero e il fidanzato: le ultime indiscrezioni su Gilles Rocca

Bianca Guaccero: un nuovo amore all’orizzonte?

Un nuovo amore per Bianca Guaccero? È questo il chiacchiericcio che da settimane tiene banco nel mondo del gossip. L’attrice e conduttrice, dopo il divorzio dal suo ex marito nel 2017, sembra pronta per un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

Nonostante siano trascorsi quasi sei anni dalla separazione, fino a oggi non si sono avute notizie di nuovi flirt. Tuttavia, sembra che le cose stiano cambiando. Nel 2018, si era diffusa la voce di un possibile flirt con Luca Bizzarri, ma i due hanno sempre negato.

Lo stesso vale per un presunto ritorno di fiamma con l’ex Nicola Ventola e il cantante Fabrizio Moro. Attualmente, Bianca Guaccero ha dichiarato di essere concentrata sulla figlia, nata dal suo precedente matrimonio, e di essere diventata molto esigente dopo il divorzio.





Non è alla ricerca spasmodica di un nuovo amore, il che ci porta a parlare di Bianca Guaccero e Gilles Rocca: sono fidanzati? La rottura tra lui e la storica fidanzata Miriam Galanti ha scatenato un vortice di voci, ma la conduttrice ha smentito tutto. Ha definito queste voci solo come articoli di gossip nati dal fatto che i due hanno lavorato insieme a Tale e Quale.

Dario Acocella: l’ex marito di Bianca Guaccero

Dario Acocella, ex marito di Bianca Guaccero, è un noto regista, produttore e sceneggiatore cinematografico. Il loro divorzio ha lasciato cicatrici profonde nell’attrice e conduttrice. Nato a Napoli nel 1979, Acocella si è laureato al Dams presso l’Università degli Studi Roma Tre. Ha iniziato la sua carriera come assistente alla regia nella fiction Orgoglio e successivamente ha lavorato in Gente di mare 2 e Il bene e il male.

Ha ricevuto riconoscimenti al Festival della Televisione di Montecarlo e al Busto Arsizio Film Festival. Inoltre, ha diretto videoclip di artisti come Irene Grandi e Fabio Concato. Bianca Guaccero ha incontrato l’ex marito sul set della fiction Capri ed è stato amore a prima vista. Dopo quattro anni di fidanzamento, si sono sposati a Savelletri, celebrando le nozze in spiaggia. Dopo quattro anni di matrimonio, hanno divorziato e Bianca Guaccero ha rivelato che è stato il periodo più difficile della sua vita. Le ragioni della rottura risiedono nelle differenze emerse nel corso degli anni, che hanno reso incolmabile la distanza tra loro.