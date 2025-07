Foto di un’orgia in un locale genovese finiscono su WhatsApp: la Procura indaga per revenge porn

Un episodio di revenge porn ha scosso la città di Genova, portando alla luce una vicenda che ha coinvolto una donna e alcuni partecipanti a una cena che si è trasformata in qualcosa di completamente diverso. La Procura locale ha aperto un fascicolo per indagare su quanto accaduto, dopo che la vittima ha sporto denuncia per la diffusione non autorizzata di immagini intime.





I fatti risalgono allo scorso giugno, quando la donna, invitata a cena da un amico, si è recata in un ristorante situato a Bogliasco, una località vicina a Genova. Tra i commensali erano presenti un medico, che la vittima conosceva personalmente, e un notaio. Il locale era di proprietà di un imprenditore appartenente alla cerchia di amici, che si è unito al gruppo al termine della cena insieme a una cameriera. Dopo che gli altri clienti del ristorante avevano lasciato il locale, la porta è stata chiusa e la saracinesca abbassata.

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, durante la serata si sarebbero consumati alcol e droga. La situazione è degenerata fino a trasformarsi in un incontro sessuale di gruppo. Tuttavia, ciò che ha sconvolto maggiormente la donna è quanto accaduto il giorno seguente. Il medico, uno dei partecipanti alla serata, l’ha contattata per informarla di aver trovato sul suo cellulare alcune foto compromettenti della serata, senza riuscire a spiegare come fossero arrivate lì. Poco dopo, la vittima ha scoperto che il notaio aveva già condiviso le immagini in diverse chat su WhatsApp.

La donna ha immediatamente chiesto al notaio di eliminare le foto. Tuttavia, l’uomo ha ammesso di averle già inoltrate a un collega. Di fronte a questa situazione, la vittima ha deciso di rivolgersi a un avvocato per tutelare i propri diritti e denunciare l’accaduto. La Procura di Genova ha quindi avviato un’indagine ipotizzando il reato di revenge porn, previsto dall’articolo 612-ter del codice penale italiano. Questo reato punisce chiunque diffonda immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone coinvolte.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire nei dettagli quanto accaduto quella sera nel ristorante di Bogliasco. Sono stati ascoltati tutti i partecipanti alla cena e si è appurato che durante la serata era stata consumata droga per uso personale. Le indagini mirano anche a verificare il ruolo di ciascun individuo nella diffusione delle immagini e a stabilire eventuali responsabilità penali.

Il fenomeno del revenge porn rappresenta una grave violazione della privacy e della dignità delle persone coinvolte. La legge italiana prevede pene severe per chi si rende colpevole di questo reato: fino a sei anni di reclusione e multe che possono arrivare a 15 mila euro. Tuttavia, casi come questo dimostrano quanto sia importante sensibilizzare l’opinione pubblica sull’uso responsabile delle tecnologie digitali e sul rispetto della privacy altrui.

La vicenda ha sollevato un dibattito anche sul consumo di sostanze stupefacenti durante eventi privati e sulle implicazioni legali che ne derivano. Sebbene in questo caso la droga sia stata consumata per uso personale, gli inquirenti stanno verificando se ci siano stati altri comportamenti illeciti collegati alla serata.

La Procura di Genova continua a raccogliere prove e testimonianze per chiarire ogni aspetto della vicenda. Al momento non sono stati resi noti i nomi dei partecipanti coinvolti, ma il caso ha attirato l’attenzione dei media locali e nazionali. La vittima, che ha deciso di denunciare l’accaduto nonostante la delicatezza della situazione, spera che la giustizia faccia il suo corso e che episodi simili possano essere prevenuti in futuro.

In conclusione, questa vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di tutelare la privacy delle persone e di combattere ogni forma di abuso legato alla diffusione non consensuale di contenuti personali. Le autorità invitano chiunque si trovi in situazioni simili a denunciare prontamente l’accaduto per consentire alle forze dell’ordine di intervenire e proteggere le vittime da ulteriori danni.