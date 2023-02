Bibi Santi chi l’ex fidanzata di Rosa Chemical

Manuel Franco Rocati, conosciuto anche come Rosa Chemical, è stato sicuramente una delle rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo. A 25 anni, originario di Rivoli (città metropolitana di Torino), ha conquistato il grande pubblico piazzandosi all’ottavo posto (su 28 canzoni in gara, un ottimo risultato) con la sua “Made in Italy”.

Il cantante si è guadagnato i riflettori non solo con la musica, ma anche con tutto ciò che ruota attorno alla kermesse musicale italiana più attesa, come il gossip, i gesti trasgressivi (o ritenuti tali da alcuni), le polemiche pre e post Festival. In particolare, si fa riferimento al bacio “appassionato” dato a Fedez durante la serata finale dell’11 febbraio, preceduto da un gesto piuttosto spinto in cui veniva simulato un atto sessuale. Forse questi due episodi possono bastare per ipotizzare che, con ogni probabilità, di Rosa Chemical si parlerà ancora a lungo. Infatti, la curiosità nei suoi confronti sta crescendo, non solo per quanto riguarda la sua musica ma anche per la sua vita privata. Oltre alle rivelazioni “scottanti” che ha fatto nei giorni scorsi (“Ha bevuto tutto il mio piss**t”), sembra che ci sia una ex fidanzata già nota alle cronache.

Secondo il Corriere, Rosa avrebbe avuto una relazione con una ex fidanzata “famosa”: si tratta di Barbara Boscali, detta Bibi Santi, accusata di aver tentato di uccidere un altro ex, il trapper Simba La Rue, accoltellato lo scorso giugno a Treviolo, sotto casa della ragazza. Bibi Santi, 33 anni, conosciuta anche su TikTok e OnlyFans prima dell’arresto, aveva confessato di aver organizzato l’aggressione: “Ma non sapevo che avrebbero usato i coltelli, volevo solo dargli una lezione. Volevo solo che Simba fosse umiliato un po’, visto che lui continuava a umiliare me”, aveva detto la donna – accusata di aver “venduto” l’ex fidanzato – durante un interrogatorio in Procura lo scorso autunno.

La storia d’amore tra Bibi Santi e Rosa Chemical era cominciata nel 2021, circa un anno prima dei drammatici episodi di faida che avevano coinvolto anche Simba La Rue. “Non sono più fidanzato con Rosa Chemical. Ognuno fa la sua vita, ognuno fa quello che vuole”, le parole di lei dopo la rottura. Poi, dopo che la cantante si era fidanzata con una nuova ragazza, aveva aggiunto: “Non c’è limite al peggio, la gente non può stare da sola. Vi vantate tutti di questo amore, poi vi basta un mese e mezzo per fidanzarvi di nuovo”. Mentre Simba La Rue è recentemente tornata in carcere, la ragazza attiva nel mondo dell’hardcore sarebbe ancora agli arresti domiciliari e presumibilmente dovrà presto affrontare un processo.