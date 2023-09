Billy Miller, l’attore di soap opera, muore a 43 anni

È con grande tristezza che annunciamo la morte dell’attore di soap opera Billy Miller, avvenuta lo scorso venerdì 15 settembre nella sua città natale di Austin, Texas. Oggi avrebbe compiuto 44 anni.

Miller ha lottato contro una sindrome maniaco depressiva, una battaglia che ha purtroppo perso. Il suo manager ha rilasciato una dichiarazione a Variety, confermando la notizia della sua morte.

L’attore è stato un volto noto nelle soap opera americane, tra cui “Febbre d’amore” e “General Hospital”, dove ha interpretato i personaggi di Billy Abbot, Jason Morgan e Drew Cain. Ha anche recitato in cinque episodi della celebre serie “Suits”.

Miller ha vinto ben tre Daytime Emmy per la sua interpretazione di Billy Abbot in “Febbre d’amore”. La sua morte è stata annunciata solo oggi e la causa non è ancora stata ufficialmente rivelata.

La famiglia dell’attore è al momento in lutto e al Daily Mail hanno dichiarato di essere in contatto con loro. La mamma Patricia, la sorella Megan, i nipoti Grayson e Charley piangono la perdita del loro caro. Billy Miller sarà sempre ricordato come un attore talentuoso e un volto amato delle soap opera americane.