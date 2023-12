Bimba celebra il compleanno da sola: La triste storia di Avery (Video)

La madre di Avery racconta come la figlia abbia festeggiato il compleanno da sola, ricevendo messaggi di affetto da tutto il mondo.

La Solitudine di Avery nel Giorno del Compleanno

Avery, una bimba di 3 anni, ha dovuto festeggiare il suo compleanno senza amichetti. La madre Breanna Strong ha condiviso la sua storia, diventata virale, e ha spiegato i dettagli di questa giornata speciale.





La Famiglia di Avery e l’Inattesa Solitudine

Breanna è sposata con Daniel e hanno due figli, Avery e Cruz. Il compleanno di Avery doveva essere una festa con 27 bambini invitati, ma nessuno di loro si è presentato. La madre aveva organizzato tutto con cura, acquistando pizze e torta per l’occasione.

La Delusione di Avery e la Solidarietà del Web

Nessuno si è presentato alla festa, e Avery ha dovuto mangiare la pizza da sola. Breanna aveva speso 200 dollari per il locale e il cibo, ma i suoi sforzi sono stati vani. Ha condiviso il video su TikTok per mostrarlo alle mamme dei bambini assenti, ricevendo risposte che spiegavano l’assenza per vari motivi.

La Sorpresa: Avery Riceve l’Affetto del Mondo

Nonostante la delusione iniziale, la storia di Avery ha toccato il cuore di molte persone in tutto il mondo. Ha ricevuto migliaia di messaggi di affetto e persino offerte di regali e viaggi a Disneyland. Avery ha dimostrato di avere molti amici, anche se non si sono presentati fisicamente alla sua festa.

Una storia che mostra quanto possa essere preziosa la solidarietà umana, anche nelle situazioni più difficili.