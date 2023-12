Luigi Manconi, hai capito chi è il Marito di Bianca Berlinguer?

Bianca Berlinguer, una delle figure più rispettate nel panorama giornalistico televisivo italiano, è da sette anni alla guida del popolare programma “Carta Bianca”. Ma c’è un aspetto della sua vita che spesso rimane fuori dai riflettori: il suo matrimonio con un noto politico, Luigi Manconi. Scopriamo di più sulla storia di questo influente uomo politico e su come ha conosciuto la giornalista.

Luigi Manconi, noto anche con lo pseudonimo di Simone Dessi, è nato a Sassari il 21 febbraio 1948. Ha intrapreso un percorso di studi laureandosi in scienze politiche presso l’Università Statale di Milano. La sua carriera è stata variegata, abbracciando l’insegnamento universitario e l’ambito politico.

Fin dai suoi anni giovanili, Manconi ha militato attivamente in Lotta Continua, un impegno che lo ha persino portato all’espulsione dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ma la sua passione e il suo interesse si estendono ben oltre la politica. Ha svolto attività come critico musicale, sociologo e critico letterario. Una delle sue critiche più celebri è stata rivolta all’album di Fabrizio De André “Storia di un impiegato”, inizialmente definito come un “disco tremendo”. Tuttavia, in seguito, Manconi ha espresso un giudizio più indulgente sull’album.





Negli anni Ottanta, ha scritto per diversi importanti giornali, tra cui Il Messaggero, Il Corriere della Sera e Il Foglio. Ma negli anni Novanta, Manconi ha preso una decisione significativa interrompendo la sua collaborazione con la Rai, a causa delle numerose critiche al Ministro del Bilancio Paolo Cirino Pomicino.

Il decennio successivo ha visto il decollo della sua carriera politica. Dal 1994 al 2001, Manconi è stato senatore con I Verdi. Nel 2005, ha aderito ai Democratici di Sinistra e ha assunto l’incarico di sottosegretario di Stato alla Giustizia nel secondo governo Prodi. A partire dal febbraio 2013, è stato senatore per il Partito Democratico in Sardegna, ma non si è ricandidato alle elezioni del 2018.

L’Incontro con Bianca Berlinguer e il Matrimonio

Per quanto riguarda la sua vita privata, Manconi è stato sposato per molti anni con una donna di cui è difficile reperire informazioni, con cui ha avuto due figli. Nel 1996, durante il suo periodo da portavoce dei Verdi, ha conosciuto Bianca Berlinguer, all’epoca giornalista per il Tg3 a Roma. Entrambi erano già separati dai loro rispettivi coniugi (Berlinguer si era separata dal suo primo marito Stefano Marroni). Il loro incontro è avvenuto grazie al loro comune impegno professionale.

La coppia è stata vicina anche nelle sfide della vita. Manconi ha perso completamente la vista negli anni a seguire, a causa di patologie oculari tra cui glaucoma, distacco della retina e forte miopia. Nel 1998, la loro famiglia si è allargata con la nascita della figlia Giulia (insieme a David e James, figli avuti da precedenti relazioni). Dopo ben 25 anni insieme, la coppia ha annunciato il loro matrimonio, inizialmente previsto per il 2021 ma rinviato a causa delle restrizioni legate alla pandemia.

L’unione tra Bianca Berlinguer e Luigi Manconi è una storia di amore, impegno e condivisione di passioni sia nel campo giornalistico che in quello politico. La loro relazione ha superato le sfide e continua a essere una fonte di ispirazione per molti.