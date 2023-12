Sara Ricci Scatena le Critiche del Web con un Commento sui Figli di Beatrice Luzzi

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, uno scontro acceso ha coinvolto Sara Ricci e Beatrice Luzzi. Le accuse reciproche e una frase particolare di Sara hanno scatenato una polemica online.

Vecchi Rancori Riemergono

Sara Ricci ha portato alla luce vecchi rancori, nati sul set della serie “Vivere”. Ha dichiarato: “È piena di rabbia anche nei confronti delle donne. Mi dispiace dirtelo, ma 24 anni fa ho perso mia madre e non potevo recitare, e per due giorni sono mancata dal set, lei non ha voluto sostituirmi.”





La Frase Polemica di Sara

La frase che ha scatenato polemiche online è la seguente: “Ma scusa, mi dà dell’arida perché non ho avuto figli? Ma meno male che non li ho avuti se devono essere così.” Questo commento riguardante i figli di Beatrice Luzzi ha generato indignazione sul web.

Le Accuse di Beatrice

Beatrice Luzzi ha accusato Sara di essere poco rispettosa nei confronti del Grande Fratello e del gioco, definendola quasi “snob”. La discussione tra le due concorrenti è continuata durante la puntata, con Sara che ha negato queste affermazioni.

La Polemica Continua

La polemica tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi sembra essere destinata a continuare. Le accuse reciproche e le tensioni tra le due concorrenti stanno attirando l’attenzione degli spettatori del Grande Fratello.