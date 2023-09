Bimba di 6 mesi condannata a morte: i medici vogliono lasciarla morire!

I medici vogliono staccarle la spina, ma i genitori lottano per lei

Indi Gregory ha solo 6 mesi, ma sin dalla nascita combatte contro una rara e grave malattia mitocondriale. È ricoverata al Queen’s Medical Centre di Nottingham e ha bisogno di cure e attenzioni costanti.

Per questo motivo, i medici ritengono più umano lasciarla andare, staccandole la spina. Ma i genitori di Indi non sono d’accordo e vogliono dare alla figlia una possibilità di vivere.

La richiesta disperata ai giudici dell’Alta Corte

Dean e Claire, mamma e papà della piccola Indi, si sono rivolti ai giudici dell’Alta Corte. Hanno supplicato di impedire ai medici di staccare la spina e porre fine alla vita della bimba.

Secondo loro, se le venisse data più tempo, le condizioni di Indi potrebbero migliorare. Dicono che la figlia è sempre sorridente e reattiva alla loro voce e al loro tocco.

“Indi merita di vivere, è forte e piena di gioia”

“Indi è stata sempre in ospedale, ha avuto alti e bassi – raccontano i genitori – ma quando sta meglio riesce a respirare da sola e fa versetti pieni di gioia. Non soffre, e trova conforto tra le nostre braccia. Sappiamo che avrà disabilità, ma ci spezza il cuore pensare che i medici non le diano questa possibilità”.

Dean e Claire hanno aperto una raccolta fondi e lanciato un accorato appello: “Indi merita di vivere, è una bimba forte e sorridente”. Ora è corsa contro il tempo: venerdì 15 settembre è attesa la decisione dell’Alta Corte sul caso della piccola Indi.