Tragedia nella cisterna di vino: enologo morto e operaio in fin di vita

Una terribile tragedia si è consumata oggi in una cantina di San Polo di Piave, in provincia di Treviso. Marco Bettolini, enologo di 47 anni, ha perso la vita dopo essere entrato in un silos di vino ed aver respirato esalazioni tossiche. Un operaio che si trovava con lui è rimasto gravemente intossicato.

La dinamica dell’incidente

– L’incidente è avvenuto intorno alle 15:00 presso la cantina Ca’ di Rajo

– Marco Bettolini ed un operaio stavano effettuando operazioni di pulizia all’interno di un silos contenente vino

– Secondo una prima ricostruzione, l’enologo sarebbe entrato per primo nel silos senza adeguate protezioni

– Poco dopo anche l’operaio è entrato nel silos per verificare le condizioni del collega

– Entrambi hanno respirato esalazioni tossiche che si sviluppano durante la fermentazione del vino

I tentativi di soccorso ed il cordoglio delle autorità

– Nonostante i soccorsi abbiano tentato di rianimare Marco Bettolini, per l’enologo non c’è stato nulla da fare

– L’operaio intossicato è stato trasportato d’urgenza in ospedale dal 118

– Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha espresso profondo cordoglio: “Una tragedia immane, un incredibile accanimento del destino”

Questa terribile vicenda ci ricorda quanto sia importante operare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, per evitare che altre vite vadano perdute in modo così tragico. Un pensiero commosso va alla famiglia e ai cari di Marco Bettolini.