Bimbo di 12 anni colpito da un fulmine durante l’allenamento di calcio: Aggiornamenti sul suo stato di salute

Un tragico incidente ha sconvolto il pomeriggio di oggi a Chieti, quando un giovane ragazzo di soli 12 anni è stato colpito da un fulmine sul campo Celdit di Chieti. La rapida risposta dei soccorritori e degli operatori sanitari è stata cruciale per la sua sopravvivenza. Ecco gli aggiornamenti sulla situazione e le parole del sindaco di Chieti riguardo a questo drammatico evento.

Nel pomeriggio di oggi, un bimbo di 12 anni si apprestava a iniziare un allenamento sul campo di calcio Celdit di Chieti, ignaro di ciò che stava per accadere. Un fulmine improvviso e devastante lo ha colpito in pieno, causando un impatto traumatico e pericoloso.

Le squadre di soccorso del 118 sono state prontamente allertate e si sono precipitate sul luogo dell’incidente. Trovando il giovane ragazzo in condizioni disperate a causa di un arresto cardiaco innescato dal fulmine, i medici e gli operatori sanitari hanno agito con rapidità ed esperienza. Dopo intensi sforzi di rianimazione, è stato possibile far tornare il battito cardiaco del bimbo.

La situazione richiedeva interventi immediati e decisivi. Il bimbo di 12 anni, colpito dal fulmine e ancora in uno stato di grave instabilità, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Pescara. Il trasporto d’urgenza ha permesso di fornire le cure necessarie nel minor tempo possibile.

Diego Ferrara, il sindaco di Chieti, ha espresso la sua profonda preoccupazione per il giovane colpito da questo tragico incidente. Ha affermato che il piccolo è attualmente intubato e in condizioni critiche. Il sindaco ha condiviso la sua vicinanza al dolore della famiglia del ragazzo, sottolineando il legame personale che ha con questa tragica situazione a causa della sua esperienza come nonno di giovani atleti. Ferrara ha espresso la speranza che la forza e la resilienza tipiche di un dodicenne possano aiutare il ragazzo a superare la gravità delle sue attuali condizioni.

Questo tragico incidente ha messo in luce l’importanza della risposta rapida e competente dei soccorritori in situazioni di emergenza. La comunità di Chieti e oltre resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute del giovane ragazzo, sperando che la sua forza e la sua giovane età possano contribuire al suo pieno recupero.