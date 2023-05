Bimbo Operato d'Urgenza dopo un Incidente all'Asilo: Corsa per Ricostruire il Pollice - Controcopertina

Un momento di grande angoscia si è verificato all’asilo nido montessoriano Beato Pietro di Treia (Macerata) quando un bambino di soli tre anni ha subito un incidente traumatico: il suo dito si è incastrato nella serratura di una porta, causando l’amputazione parziale. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi, il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Salesi di Ancona, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ricostruire il pollice.

Momenti di Angoscia: L’Incidente all’Asilo

Verso le 14:30, l’inaspettato incidente ha scosso l’atmosfera serena dell’asilo nido. Il bambino è rimasto con il suo pollice intrappolato nella serratura di una porta che, nel chiudersi improvvisamente, ha causato l’amputazione parziale del dito. Il personale dell’asilo ha reagito prontamente, richiamando i soccorsi per garantire il miglior supporto possibile al bambino.

Un Intervento Medico d’Emergenza: Corsa all’Ospedale Salesi di Ancona

I sanitari del 118 hanno immediatamente risposto all’allarme e, valutate le gravi condizioni del piccolo, hanno richiesto l’intervento di un eliambulanza. L’elicottero ha atterrato presso il campo sportivo Giovanni Compagnoni per trasferire il bambino d’urgenza all’ospedale Salesi di Ancona. Al momento dell’operazione, il bambino era ancora in sala operatoria, sottoposto a un delicato intervento di ricostruzione del pollice. Il presidente della cooperativa Prisma, Mario Capparucci, si è recato personalmente in ospedale per monitorare le condizioni di salute del bambino e offrire supporto ai genitori.

La Solidarietà e l’Efficienza dei Soccorsi

Mario Capparucci ha sottolineato che l’incidente è accaduto improvvisamente, nonostante la presenza delle educatrici. Ha espresso gratitudine per la rapida risposta dei soccorsi e l’efficienza del sistema sanitario che ha garantito un intervento tempestivo. La vicinanza delle altre famiglie dell’asilo è stata significativa, dimostrando un forte senso di comunità e supporto reciproco. Questo triste episodio non intaccherà l’impegno dell’asilo nel fornire un ambiente sicuro e stimolante per i bambini, auspicando una rapida ripresa e il superamento di questa difficile prova.

