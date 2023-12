Boomerissima 2023: Anticipazioni per l’episodio finale con Romina Power e Carlo Conti

Questa sera segna l’epilogo di Boomerissima 2023, il popolare show di Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi che ha catturato l’attenzione del pubblico italiano. L’evento vedrà due squadre, i Boomer e i Millennial, sfidarsi una volta di più in una serie di giochi ed esibizioni emozionanti.

Le Squadre in Competizione Ogni puntata di Boomerissima 2023 ha portato in scena due squadre, i Boomer e i Millennial, composte da celebrità italiane di diverse generazioni. Questi personaggi noti hanno gareggiato in una varietà di sfide, creando un mix di divertimento e intrattenimento per gli spettatori.

Per l’episodio finale, i Boomer includono Francesca Barra, Roberta Capua, Francesca Fialdini, Valeria Marini e Riccardo Rossi. Dall’altra parte, i Millennial sono rappresentati da Romina Carrisi, Emis Killa, Ciro Immobile, Jessica Melena e Gabriele Vagnato.





Ospiti Speciali Ogni squadra è supportata da ospiti musicali d’eccezione. In questa puntata, la cantautrice Ivana Spagna si unirà ai Boomer, mentre i Millennial avranno Emis Killa, che si esibirà in un medley dei suoi successi più famosi.

Ma le sorprese non finiscono qui. L’episodio finale di Boomerissima 2023 vedrà la partecipazione speciale di Romina Power, una vera icona della musica italiana. Inoltre, ci sarà anche una sorprendente incursione di Carlo Conti, aggiungendo ulteriore eccitazione all’evento.

Dove Guardare L’appuntamento è fissato per questa sera su Rai 2 in prima serata. Se non puoi sintonizzarti in televisione, puoi comunque seguire il programma in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Non perdere l’episodio finale di Boomerissima 2023, che promette di essere un’esplosione di divertimento, musica e sorprese con la presenza di ospiti straordinari.