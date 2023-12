La crisi di Turetta: la ragione dietro la scelta di non assistere ai funerali di Giulia

Nella giornata dei funerali di Giulia Cecchettin, l’assassino, Filippo Turetta, rimane assente. Questo perché si trova in carcere nella casa circondariale di Montorio Veronese, dove gli è stato impedito di seguire la cerimonia.

In un tentativo di preservare la sua stabilità emotiva, a Turetta sono stati negati sia l’accesso alla televisione che ai giornali. La sua reclusione avviene nella terza sezione, nota come “Reparto protetti”, dove avrebbe potuto seguire la diretta televisiva dei funerali nella sua cella. Tuttavia, si è cercato di limitare al massimo la sua esposizione ai media, data la sua attuale crisi emotiva.

La Famiglia in Silenzio Nonostante l’assenza di Filippo Turetta, la messa funebre è proseguita con commozione. Nessuno dei familiari del giovane di 22 anni ha partecipato alla cerimonia. La famiglia di Giulia Cecchettin, la giovane vittima di femminicidio, ha vissuto questa dolorosa giornata in silenzio.





Il Cammino dell’Indagine Le indagini sulla morte di Giulia Cecchettin continuano incessantemente, nonostante il giorno dei funerali. Gli investigatori lavorano costantemente per gettare luce sulla verità dietro questo tragico crimine e sulla figura di Filippo Turetta, l’ex fidanzato ora reo confessore dell’omicidio.

Un elemento cruciale per l’indagine è l’auto Fiat Punto nera di Turetta, che si ritiene sia stata il luogo in cui si è consumato il delitto. Questo veicolo è stato sotto custodia della polizia tedesca fino al 10 dicembre, quando sarà riportato in Italia. Tuttavia, prima del suo ritorno, è previsto un incontro tra gli investigatori italiani, tedeschi e austriaci per scambiare informazioni e dati sulla vicenda.

Le analisi condotte dal Ris di Parma sull’auto e sugli oggetti rinvenuti potrebbero gettare ulteriore luce su questo caso, inclusa la questione dell’aggravante della premeditazione. Nel frattempo, Filippo Turetta continua a fare i conti con la dura realtà del carcere, in attesa degli sviluppi futuri dell’indagine.