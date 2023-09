Brigitte Nielsen chi è? Età, altezza, marito, figli e biografia dell’attrice

La Vita e la Carriera dell’Affascinante Attrice Danese

Brigitte Nielsen è un nome noto nell’industria dell’intrattenimento, grazie alla sua carriera da modella, conduttrice televisiva e attrice. In questo articolo, scopriremo la sua età, altezza, i dettagli sui suoi matrimoni e figli, e faremo una breve incursione nella sua affascinante biografia.

Età e Altezza

Brigitte Nielsen è nata il 15 luglio 1963 a Rødovre, Danimarca. La sua impressionante altezza raggiunge 1 metro e 85 centimetri, mentre il suo peso si attesta sui 74 chilogrammi.

Matrimoni e Figli

La vita amorosa di Brigitte Nielsen è stata ricca di avventure, con ben cinque matrimoni alle spalle:

Kasper Winding: Il suo primo matrimonio è stato con il compositore danese Kasper Winding, da cui è nato il loro primogenito, Julian, nel 1984. Questo matrimonio è durato solo un anno. Sylvester Stallone: Nel 1985, Brigitte ha sposato la star di Hollywood Sylvester Stallone. Tuttavia, questa relazione è giunta al termine nel 1987, principalmente a causa dell’uso di steroidi da parte di Stallone, che aveva effetti negativi sulla loro vita intima. Mark Gastineau: Brigitte ha condiviso un periodo della sua vita con Mark Gastineau dal 1988 al 1990, da cui è nato il loro figlio, Killian, nel 1989. Sebastian Copeland: Nel 1990, ha intrapreso una relazione con l’esploratore e fotografo anglo-americano francese Sebastian Copeland, ma anche questa storia si è conclusa due anni più tardi. Raoul Meyer: Nel 1993, Brigitte Nielsen ha sposato il pilota Raoul Meyer, da cui ha avuto due figli, Douglas Aaron nel 1993 e Raoul Jr. nel 1995. Questo matrimonio ha conosciuto alti e bassi, e si è concluso nel 2005.

L’ultimo, ma non meno importante, è stato il suo quinto matrimonio con Mattia Dessì, un barista italiano di 15 anni più giovane di lei. La coppia si è sposata nel 2005 e ha una figlia di nome Frida, nata nel 2018.

Biografia e Carriera

La carriera di Brigitte Nielsen ha inizio come modella, portandola a sfilare per prestigiosi stilisti in città come New York, Parigi e Milano. Successivamente, ha conquistato il mondo del cinema grazie all’attenzione del produttore Dino De Laurentiis. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel film “Yado”, in cui ha recitato accanto al celebre Arnold Schwarzenegger. Successivamente, ha condiviso il set con Sylvester Stallone nei film “Rocky IV” e “Cobra”, in un periodo in cui i due avevano una relazione sentimentale. Brigitte si è poi specializzata in ruoli da amazzone in vari film d’azione.

Nel 1987, ha fatto la sua prima apparizione televisiva in Italia, accanto a Pippo Baudo e Lorella Cuccarini. Nello stesso anno, ha posato nuda per la copertina del primo numero del settimanale “Il Venerdì” di Repubblica e recitato nel film “Bye Bye Baby”. Nel 1992, ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Alba Parietti, e nello stesso anno è apparsa nella saga di Fantaghirò diretta da Lamberto Bava.

Negli anni successivi, Brigitte Nielsen ha partecipato a vari reality show in tutta Europa e ha fatto apparizioni in serie televisive e film. Nel 2019, è stata ospite in prima serata, insieme alla sua famiglia, nel programma “Live – Non è la D’Urso”.

Con una carriera così eclettica e una vita personale altrettanto intensa, Brigitte Nielsen ha sicuramente lasciato il segno nell’industria dell’intrattenimento.