Brunella Gubler, amata moglie e madre dei figli di Renato Pozzetto. Il mistero avvolge le ragioni della morte

Brunetta Gubler è il coniuge di Renato Pozzetto.

Renato Pozzetto e Brunella Gubler si sono incrociati per la prima volta nel 1962, quando avevano entrambi 16 anni. I due sono rimasti insieme fino alla morte di Brunella, senza mai allontanarsi l’uno dall’altra.

La coppia condivideva numerose affinità, tra cui la cerchia sociale con cui interagiva, e alla fine si legò sentimentalmente. Si sposarono nel 1967, nonostante l’immensa fama di Renato. Brunella scelse di rimanere lontana dagli occhi del pubblico; ci sono solo pochi aneddoti su di lei che sono stati condivisi dallo stesso Renato.

Renato ha sottolineato che Brunella aveva un’intelligenza acuta, non era interessata al mondo dello spettacolo e aveva scelto di rimanere a Milano vicino alla madre. Inoltre, ha ricordato che Brunella era una fumatrice accanita e che a un certo punto della sua vita ha avuto un periodo di depressione.

Renato Pozzetto e Brunella Gubler ebbero due figli, Giacomo e Francesca, che a loro volta diedero loro cinque nipoti.

Il 21 dicembre 2009, Brunella Gubler, moglie di Renato Pozzetto, è deceduta per cause non ancora chiarite, anche se si è ipotizzato un infarto o un ictus. Giacomo e Francesca sono i due figli del matrimonio dei Pozzetto.

Giacomo Pozzetto, di dodici anni, è un appassionato di calcio, mentre la sorella Francesca, di dieci anni, esplora costantemente le sue capacità creative. La coppia ha regalato ai genitori cinque nipoti. Giacomo ha scelto di ritirarsi dalla recitazione dopo aver partecipato a tre film, come Papà dice messa, diretto dal padre Renato Pozzetto, e Miss Take (2008), un lungometraggio con Anna Valle e Remo Girone.

Renato Pozzetto ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Brunetta Gubler.

Dopo la morte della moglie Brunella Gubler, Renato Pozzetto ha continuato a esibirsi, soprattutto in teatro. In un’intervista, ha attribuito la sua capacità di perseverare ai figli e ai nipoti, che gli hanno fornito un sostegno incrollabile e sono stati per lui di estrema importanza.

Per l’attore era una sfida fare i lunghi spostamenti tra Milano e Roma per lavoro, ma la sua famiglia è sempre stata il fondamento della sua vita. A settant’anni, i suoi figli sono rimasti vicino a lui a Milano, e ora risiede vicino al Lago Maggiore, dove lui e sua moglie erano soliti trascorrere le vacanze. Durante i mesi estivi, anche i figli, i nipoti e la cognata vanno a trovarlo a Laveno.

Nel 2017, Barbara d’Urso ha mandato in onda a Domenica Live un video della moglie di Brunella, con grande sorpresa dell’attore Renato Pozzetto. L’attore ha espresso la sua sorpresa alla conduttrice, ma Barbara ha risposto spiegando che voleva dimostrare ai telespettatori a casa che Pozzetto aveva un cuore grande ed era stato devoto alla stessa donna per tutta la vita. Inoltre, ha lasciato intendere che ci sono ancora altre sorprese in serbo per lui. Brunella è stata una presenza costante nella vita di Pozzetto.