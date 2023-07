Bufera sul conduttore e rischio per il suo programma Rai

Il nuovo programma di Filippo Facci su Rai rischia di essere sospeso a seguito di una controversia che ha coinvolto il conduttore. La trasmissione, originariamente intitolata “I Facci vostri”, avrebbe dovuto debuttare nella stagione 2023-2024. Tuttavia, Facci si è trovato al centro di una tempesta mediatica che potrebbe mettere a rischio la sua permanenza in Rai. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

La controversia

Il giornalista ha scritto un articolo su Libero riguardante la ragazza che ha denunciato Leonardo Apache La Russa, figlio di Ignazio La Russa, per violenza sessuale. Nell’articolo, Facci ha descritto la vittima come una ragazza che “era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa”. Questa dichiarazione ha sollevato una serie di critiche e interrogativi sulla sua idoneità a condurre un programma sul servizio pubblico.

Le reazioni

Sandro Ruotolo, collega di Facci e attuale responsabile dell’informazione del Partito Democratico, ha espresso dubbi sulla scelta di affidare un programma alla Rai a una persona che fa vittimizzazione secondaria e ha chiesto il parere del comitato etico della Rai. Ruotolo ha sottolineato l’importanza che il servizio pubblico non debba essere associato a idee sessiste, razziste o fasciste. La controversia ha scatenato una serie di reazioni, incluso un passo indietro di Facci che ha chiesto scusa per l’articolo.

Facci si difende

Facci ha definito la polemica una costruzione basata sul nulla e ha sostenuto che l’articolo fosse equilibrato ed equanime se letto per intero. Ha anche menzionato che da giorni si cercava un pretesto per attaccare la Rai, sottolineando che la collaborazione con il network non era ancora stata formalizzata. Tuttavia, le sue scuse hanno evidenziato che la frase utilizzata non ha prodotto nulla di positivo e ha generato fraintendimenti.

Reazioni di Carlo Calenda

Carlo Calenda, tramite i social media, ha criticato aspramente il giornalista definendolo un “troglodita” e affermando che in ogni altro paese europeo, dopo aver scritto un articolo del genere, non avrebbe più avuto la possibilità di scrivere nemmeno sul giornale condominiale. Ha sottolineato l’importanza di etica, decenza e buongusto, che sembrano essere sconosciuti a Facci secondo le sue parole.

Conclusioni

La controversia che ha coinvolto Filippo Facci ha sollevato seri dubbi sulla sua permanenza come conduttore del nuovo programma Rai. La decisione finale sulla sospensione o la prosecuzione del programma resta nelle mani della dirigenza di Viale Mazzini. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi e quali saranno le conseguenze di questa vicenda per Facci e la sua carriera televisiva.