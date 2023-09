Buttato in mare come un sacco di patate: passeggero muore annegato nel tentativo di salire sul traghetto

La Tragedia nel Porto di Pireo

In una drammatica giornata al porto di Pireo, in Grecia, si è verificata una tragica vicenda che ha portato alla morte di un passeggero di 36 anni. Antonis Karyotis, originario di Creta, aveva l’intenzione di imbarcarsi su un traghetto diretto a Heraklion, ma purtroppo i fatti hanno preso una svolta inaspettata. Il suo ritardo all’imbarco ha scatenato una serie di eventi che hanno portato a una tragedia.

Il Tentativo di Imbarco Disperato

Secondo quanto riportato dalle autorità greche, Antonis Karyotis avrebbe perso l’imbarco programmato e stava cercando di accedere alla nave tramite la rampa posteriore. Tuttavia, il suo tentativo di salire a bordo è stato ostacolato dall’equipaggio del traghetto.

L’Incidente Mortale

Nel disperato tentativo di salire a bordo, diversi membri dell’equipaggio hanno respinto Antonis ripetutamente, spingendolo via dalla rampa proprio mentre il traghetto stava prendendo il largo. In un tragico colpo di scena, l’uomo è scivolato in acqua e non è più riemerso. Questo tragico evento è stato catturato dalle telecamere di sorveglianza e le immagini sono state ampiamente diffuse sui social network.

Indagini e Arresti

L’incidente ha scatenato indagini immediate e la conseguente azione legale. Quattro membri dell’equipaggio sono stati arrestati dalle forze dell’ordine in seguito alla tragica morte del passeggero. Tuttavia, sul motivo esatto dell’accaduto, persistono versioni contrastanti.

Le Versioni Contraddittorie

Le testimonianze degli altri passeggeri presenti sul traghetto variano notevolmente. Mentre il fratello della vittima sostiene che Antonis Karyotis avesse un biglietto valido e tutti i documenti necessari per l’imbarco, alcuni testimoni suggeriscono che potrebbe essere stato sprovvisto di un titolo di viaggio valido.

Un passeggero che ha assistito alla tragedia ha raccontato: “Un ragazzo con la camicia bianca e le mostrine sulle spalle lo ha spinto. Ha fatto 2 o 3 tentativi di entrare, ma lo hanno respinto quando la nave ha iniziato a lasciare il molo. La nave stava partendo e lui continuava a spingerlo. Tutti gridavamo: ‘Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?’ Era chiaro che sarebbe caduto in mare e, di conseguenza, alla fine è caduto.”

Una vicenda tragica che solleva molte domande e che richiederà un’approfondita indagine per far luce sulla dinamica esatta degli eventi.