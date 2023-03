Cade dalla finestra nel tentativo di recuperare il cellulare: Roberto perde la vita a soli 16 anni

Tragicamente, Roberto Miron, appena sedicenne, è morto questo martedì a Vicenza. Le notizie e le indagini preliminari indicano che la sua morte non è stata autoinflitta, ma è avvenuta mentre cercava di recuperare il suo cellulare, caduto dalla finestra dell’appartamento della nonna.

Roberto era determinato a sfruttare al meglio i suoi 16 anni di vita, piuttosto che ricorrere a misure drastiche o lanciare una sfida sui social media.

Il tragico incidente di Roberto

Roberto e la sua famiglia hanno dovuto affrontare una tragedia inaspettata martedì scorso, nel giorno del compleanno della nonna. Tutta la famiglia si era riunita per festeggiare nell’appartamento al settimo piano della nonna, quando Roberto, studente al secondo anno di scienze, è improvvisamente deceduto senza una ragione comprensibile. È stato un momento incredibilmente difficile per tutti loro.

Gli investigatori hanno stabilito che il ragazzo era vicino alla finestra e stava giocando distrattamente con il suo cellulare quando gli è scivolato dalle mani ed è atterrato sulla terrazza sottostante.

Lo studente è sceso dalla finestra, ha afferrato il cellulare e ha tentato di risalire, probabilmente arrampicandosi sul pluviale. Purtroppo è scivolato e caduto e la posizione del corpo suggerisce che si sia trattato di una caduta accidentale.

La Procura, come riporta il Giornale di Vicenza, ha deciso di non procedere con il caso fino a quando non saranno completate le analisi del computer e dello smartphone del sospettato.

Onoreremo la sua memoria nel giorno in cui sarebbe stato il suo compleanno con un servizio funebre.

Oggi, nel giorno del compleanno di Roberto Miron, ci riuniremo per commemorare la sua vita nella chiesa di Sant’Antonio in Ferrovieri. Unitevi a noi per celebrare la sua vita e dargli il giusto addio.