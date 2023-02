Camilla, Gabriele e Saverio: chi sono i figli di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo: la morte venerdì a Roma. Ha alternato impegno e disimpegno, programmi buoni e ottimi a meno buoni e meno ottimi, è stato quello della camicia con i baffi nello spot Dino Erre Collofit, quello della tessera numero 1819 della P2

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Maurizio Costanzo. Maurizio era un marito, un padre e un nonno molto amato e mancherà profondamente a tutti coloro che lo hanno conosciuto. I primi due figli di Maurizio sono nati dal matrimonio con Flaminia Morandi; Gabriele, invece, è il terzo figlio adottato con Maria De Filippi. Oggi, 24 febbraio 2023, Maurizio Costanzo è morto.

Maurizio Costanzo: quali sono i tre figli che vorrebbe avere?

Costanzo ha detto di Camilla: “Riesce a conciliare l’essere madre con l’essere scrittrice di libri”, e ha sottolineato il suo carattere riservato. Saverio è un noto regista e sceneggiatore di serie televisive. Dopo la laurea in Sociologia della Comunicazione, si è trasferito in America dove ha imparato molto lavorando come assistente alla regia. Ha vinto importanti premi come il Nastro d’Argento e il David di Donatello ed è stato il regista di Amica Geniale, famosa serie di successo della Rai.

Maurizio ha due bellissimi nipoti, grazie a Saverio e alla sua compagna. Saverio è attualmente legato all’attrice Alba Rohrwacher, ma è separato dalla precedente compagna.

Il giornalista ha avuto un’importante relazione con Simona Izzo, dalla quale non ha avuto figli. Si è poi sposato con la conduttrice Marta Flavi, con cui è finito dopo solo un anno. Il suo grande amore è stato quello con Maria, con la quale ha deciso di adottare il figlio Gabriele nel 2004, quando aveva 12 anni.

Maurizio e Maria si sono incontrati per caso a una conferenza nel 1990 e si sono subito innamorati. Maurizio le chiese di diventare la sua assistente e presto iniziarono a vivere insieme. Nel 1995 si sono sposati a Roma.

Il loro terzo figlio è Gabriele, adottato insieme a Maria De Filippi. Oggi Gabriele lavora con la madre nella redazione di Uomini e Donne.

Non sappiamo molto di lui perché non ha mai rilasciato interviste. Le riviste lo mostrano spesso sul suo yacht durante le vacanze estive che trascorre con la famiglia ad Ansedonia. Sappiamo che non ha proseguito gli studi dopo la laurea e che ha la fama di latin lover.