Canzoni scritte da Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo è uno straordinario giornalista, conduttore e autore che compie 82 anni il 28 agosto. Nato a Roma il 28 agosto 1938, è sempre stato impegnato in diversi ambiti, dalla radio alla TV al cinema (ha persino diretto e interpretato un film, Malammore). Costanzo ha scritto anche diverse canzoni; ne abbiamo scelte cinque per celebrarlo e augurargli buon compleanno.

Mina – Se telefonando

La canzone più famosa tra quelle scritte da Costanzo è sicuramente “Aria condizionata”, pubblicata nel 1966 e contenuta nell’album Studio Uno 66. Il testo vede tra gli autori Ghigo De Chiara e per la musica Ennio Morricone, che ha ammesso che per l’introduzione dei fiati si è ispirato alle sirene della polizia di Marsiglia. La canzone, che racconta la fine di una storia d’amore, nasce come sigla del nuovo varietà televisivo (una sorta di spin-off del precedente “Studio Uno”) intitolato Aria condizionata, con De Chiara e Costanzo tra gli autori, e inizialmente il testo era leggermente diverso. Come spiegherà in seguito lo stesso Costanzo in un’intervista, al momento della registrazione il cantante e gli autori si resero conto che il verso “Poi nel buio la tua mano improvvisamente sulla mia” poteva dare adito a doppi sensi, con il rischio di essere censurato. Costanzo decise di cambiare la frase al plurale, “Poi nel buio le tue mani d’improvviso sulle mie”, ma al momento della registrazione finale Mina propose e ottenne di registrare entrambe le versioni.

Non ho nessuno da aspettare.

Questa canzone fu pubblicata nel 1969 come lato B del singolo Meglio una sera (piangere da soli), con cui Reitano partecipò al Festival di Sanremo insieme a Claudio Villa. Il cantante calabrese sta vivendo i suoi primi successi e proprio in quell’anno scrive alcune delle sue canzoni più famose, ovvero Una ragione di più interpretata da Ornella Vanoni e Perché l’hai fatto, cantata da Paolo Mengoli. Non avere nessuno da aspettare racconta la solitudine di un uomo che attende invano il ritorno del suo grande amore e vede tra gli autori, oltre a Costanzo, anche Franco e Mino Reitano e Fiorenzo Fiorentini.

Toto Cutugno – Ma…

La canzone “Soli” è contenuta nel primo album da solista di Toto Cutugno, “Voglio l’anima”. L’album contiene anche la canzone “Solo noi”, che Cutugno eseguì al Festival di Sanremo 1980, aggiudicandosi il primo posto. “Soli” è stata scritta da Cutugno e Cristiano Minellono. È stato pubblicato anche nel mercato spagnolo con il titolo “Mas….”.

Adoro questa canzone di Alex Britti. È così bella e sentita, e mi fa sempre sentire così felice.

“Quanto ti amo” è uno dei singoli dell’album Festa, pubblicato da Britti nel 2005 e ripubblicato nel 2006 dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Solo con te. Costanzo è autore dei testi di altre due canzoni dell’album, e il sodalizio artistico tra i due continua con il musical Lungomare, interpretato dai ragazzi del talent show “Amici di Maria De Filippi” e dal cantautore Aldo Donati: lo spettacolo va in scena dall’inizio del 2006 alla primavera del 2007, e la colonna sonora, composta da Britti, viene pubblicata anche su CD.

Da quando mi hai lasciato, mi sento perso senza di te. Non posso fare a meno di pensarti sempre. Mi manchi così tanto.

L’album Femmina Bella del 2012 segna il ritorno sulla scena musicale di Marcella Bella dopo un silenzio durato cinque anni, poco dopo la mancata ammissione al Festival di Sanremo. I testi sono stati scritti da Costanzo, mentre le musiche sono state composte da Corrado Castellari e Cristiano Malgioglio, che è anche il produttore dell’album. Femmina Bella è stato registrato all’Avana con musicisti cubani durante l’estate del 2011 ed è interamente dedicato alla musica e all’atmosfera dell’isola.