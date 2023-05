Capita una volta su due milioni! Alfredo e Yolanda: L'incredibile storia dei gemellini da record - Controcopertina

Un’emozionante storia arriva dalla California e si diffonde rapidamente in tutto il mondo. Si tratta di un evento straordinario che si verifica solo una volta su due milioni. Alfredo Antonio Trujillo e Aylin Yolanda Trujillo, due gemellini unici nel loro genere, hanno lasciato il mondo a bocca aperta con il loro arrivo nel 2021 e nel 2022. È stato un inizio straordinario per il nuovo anno, come ha commentato la dottoressa Ana Abril Arias, medico del Natividad Medical Group: “Questo è sicuramente uno dei parti più memorabili della mia carriera. È stato un vero piacere aiutare questi piccoli a venire al mondo sani e salvi!”

Una storia fuori dal comune

Il particolare caso dei gemellini Alfredo e Yolanda ha catturato l’attenzione di tutti. La mamma, Fatima Madrigal, ha espresso la sua incredulità riguardo alla situazione unica dei suoi gemelli, commentando: “Per me è pazzesco che siano gemelli e abbiano compleanni diversi”. La sala nascite del Natividad Medical Group di Salinas, situato nella contea di Monterey, California, è stata animata da una vera e propria festa per celebrare la nascita di questi due piccoli miracoli.

Un evento straordinario

Ogni anno negli Stati Uniti si verificano circa 120.000 nascite gemellari, ma la probabilità che i bambini nascano in anni diversi è stimata essere di una su due milioni. Tuttavia, Alfredo Antonio Trujillo è venuto al mondo alle 23:45 del 31 dicembre 2021, mentre Aylin Yolanda Trujillo è nata a mezzanotte del 1 gennaio 2022.

L’incredibile annuncio del Natividad Medical Center

Il Natividad Medical Center di Salinas ha condiviso con grande gioia e stupore la notizia su Twitter: “A mezzanotte, Natividad ha accolto Aylin Yolanda Trujillo come il primo bambino della zona del 2022! Il suo gemello, Alfredo Antonio Trujillo, è nato 15 minuti prima alle 23:45 di venerdì 31 dicembre, il che significa che il loro compleanno cade in un giorno, mese e anno diversi: una possibilità su 2 milioni!”. Questo evento straordinario ha scatenato un’ondata di meraviglia e ammirazione in tutto il mondo.