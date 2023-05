Carlo e Nicole di Uomini e Donne: La svolta imminente dopo soli 10 giorni dall'uscita dal programma - Controcopertina

Dai piani di convivenza all’ombra della separazione: Le tensioni emergono tra i fan

Carlo e Nicole, una delle coppie più seguite nel mondo di Uomini e Donne, sembrano essere ai ferri corti e l’ipotesi di una separazione sembra sempre più vicina. Questa notizia ha gettato un gelo sugli animi dei fan, soprattutto considerando che la coppia aveva espresso il desiderio di iniziare una convivenza solo pochi giorni fa. Dopo la scelta, li avevamo visti insieme e Carlo si era addirittura fermato a casa di Nicole. Con entusiasmo, l’ex tronista aveva dichiarato: “Non ci siamo staccati un secondo! Stiamo iniziando a realizzare ciò che è successo ed essere sempre più felici. Subito dopo la puntata siamo stati portati nella suite di un hotel, e lì abbiamo deciso di continuare a stare insieme finché possibile”.

Nicole aveva poi rivelato: “Gli ho già fatto conoscere le persone più importanti per me”. E aveva ammesso l’idea di convivere: “Per adesso, cercheremo di venirci incontro alternandoci: a volte andrò io a Roma, altre volte salirà lei a Ravenna. Visto quanto stiamo bene insieme, ho anche iniziato a pensare di vivere con lei, anche se è prematuro fare dei passi concreti”.

Nonostante queste dichiarazioni, qualcosa sembra essersi drammaticamente trasformato nell’atmosfera. “Nicole non mi ha ancora cacciato di casa!”, ha commentato Carlo scherzosamente. Tuttavia, i loro piani a breve termine sembrano ora orientarsi a conciliare le esigenze lavorative con il desiderio di trascorrere il maggior tempo possibile insieme. Un quadro che si presenta idilliaco, ma che potrebbe subire un rapido cambiamento.

I fan di Uomini e Donne, che seguono da vicino le vicende della coppia, sono convinti che la separazione tra Nicole Santinelli e Carlo sia imminente. Dopo l’intervista a Verissimo, i commenti si sono scatenati, e alcuni dubitano dell’autenticità di Nicole. Uno dei commenti recita: “Lui è un bravissimo ragazzo e si vede, ma lei continua a essere finta. Lo sta prendendo solo in giro”. Un altro fan aggiunge: “È tutto così troppo… secondo me, tra qualche settimana, lei si stancherà e lo mollerà”. Numerose sono le persone che condividono queste preoccupazioni.

Tuttavia, ci sono anche molti sostenitori che difendono la coppia, esprimendo ammirazione per la loro bellezza e augurando loro un futuro radioso insieme. Un commento affettuoso recita: “Bellissimi. Dio li fa e li accoppia, chissà quale grande bellezza saranno i vostri figli. Auguri da una mamma che ha pregato tanto per la vostra scelta. Dio vi benedica ora e sempre. Buona domenica”. Un altro fan implora: “Continuate a farci sognare, vi prego, non smettete”.

La situazione tra Carlo e Nicole si fa sempre più complessa, e i fan rimangono in attesa di scoprire quale sarà il destino di questa affascinante coppia.