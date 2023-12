Catherine Boutet e Riccardo Cocciante, una coppia che ha condiviso amore e lavoro per quasi cinquant’anni, si apprestano a celebrare il loro anniversario nel 2022. Catherine Boutet non è solo la moglie di Cocciante, ma anche la sua manager ufficiale, una figura che ha svolto un ruolo chiave nella sua carriera artistica.

Un Incontro Casuale che Ha Cambiato Tutto

L’incontro tra Catherine e Riccardo è avvenuto per caso, proprio in un aeroporto. Catherine, all’epoca un’attrice, stava per partire per gli Stati Uniti d’America quando ha incrociato la strada di Cocciante a Roma. Quel momento casuale ha scatenato un vero e proprio colpo di fulmine tra i due, che ha segnato l’inizio di una storia d’amore duratura.

Una Vita condivisa tra Amore e Lavoro

La loro unione è stata celebrata con il matrimonio nel 1983, e nel 1990 è nato il loro unico figlio, David Cocciante, ora trentunenne, che lavora come grafico musicale a New York.





La Scelta di Lavorare Insieme

Dopo aver approfondito la conoscenza reciproca, Riccardo Cocciante ha scelto di avere Catherine come sua manager. Ha visto in lei le qualità necessarie per ricoprire un ruolo così importante nella sua carriera. Questa decisione si è dimostrata vincente negli anni, poiché Catherine ha gestito in modo impeccabile tutti gli aspetti professionali del cantante.

Una Famiglia di Artisti

Nel 1983, Catherine e Riccardo hanno unito le loro vite attraverso il matrimonio, e sette anni dopo, hanno dato il benvenuto a David, il loro unico figlio. La famiglia Cocciante è stata sempre legata alla musica, con David che ha intrapreso la carriera di grafico musicale. Nel frattempo, Catherine ha continuato a svolgere un ruolo chiave nella gestione delle attività musicali di Cocciante, diventando la sua manager.

Il Successo di Cocciante e il Ruolo di Catherine

Riccardo Cocciante è noto per le sue canzoni che sono diventate vere e proprie pietre miliari nella cultura musicale italiana. Tuttavia, dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna, e in questo caso, quella donna è Catherine Boutet. Il suo contributo nel sostenere e gestire la carriera di Cocciante è stato fondamentale per il successo dell’artista.

In definitiva, Catherine Boutet non è solo la moglie di Riccardo Cocciante, ma anche il pilastro della sua carriera artistica, dimostrando che l’amore e la passione possono fiorire anche nel mondo impegnativo della musica.