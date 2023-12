Le condizioni di salute di Celine Dion continuano a destare preoccupazione e suscitare domande tra i suoi numerosi fan in tutto il mondo. La notizia più recente è stata comunicata dalla sorella maggiore dell’artista, Claudette, e ha gettato luce sulla difficile battaglia che Celine sta affrontando contro una rara malattia neurologica nota come Sindrome della Persona Rigida (SPS). Vediamo cosa è emerso e quali sono gli ultimi sviluppi.

La Sindrome della Persona Rigida: Un’Avversaria Implacabile

La prima parola che colpisce quando si parla delle condizioni di Celine Dion è “grave”. Claudette ha condiviso che l’artista soffre di SPS, una patologia neurologica estremamente rara e debilitante. La SPS influisce in modo drastico sulla mobilità di chi ne è affetto, portando alla perdita di controllo sui muscoli. Celine, 55 anni, desidera ardentemente tornare sul palco, ma la situazione è “gravemente peggiorata”, e ha già portato alla cancellazione del suo tour mondiale programmato per dicembre 2022.

Il vero dramma di questa sindrome è la mancanza di una terapia efficace. A causa della sua rarità, la SPS è ancora poco compresa, e le ricerche sono in uno stato embrionale. Le cellule nervose di Celine Dion sono attaccate direttamente dalla malattia, compromettendo gravemente la sua mobilità. La difficoltà principale sta nell’assenza di cure efficaci, lasciando Celine e la sua famiglia con poche opzioni. La Fondation Maman Dion, l’organizzazione benefica della famiglia dell’artista, ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno, ma la speranza in una soluzione definitiva sembra scemare.





La SPS è un acronimo che sta per Sindrome della Persona Rigida. È una malattia neurologica estremamente rara che può trasformare i soggetti colpiti in “statue umane”. I sintomi includono difficoltà nella deambulazione, nella comunicazione e persino nei movimenti quotidiani. La malattia colpisce principalmente donne di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Alcuni sintomi possono includere spasmi così violenti da poter causare fratture ossee.

Nonostante alcune voci riguardo alla condizione di Celine, la sorella Claudette afferma che l’artista è forte mentalmente e moralmente. Claudette smentisce i rumori che circolano sui social media, inclusa la presunta depressione di Celine. L’artista conserva la gioia di vivere e il desiderio di tornare sul palco, il che rende ancor più incomprensibile la situazione attuale.

In conclusione, Celine Dion continua la sua battaglia contro una malattia devastante e incurabile, affrontando sfide quotidiane che mettono alla prova la sua forza interiore. La sua determinazione e il suo spirito resiliente rimangono intatti, mentre il mondo intero spera in una svolta nella ricerca medica che possa offrire una speranza tangibile per il futuro.