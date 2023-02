Ch i è Alberto Radius? Età, causa morte e Formula 3

Siamo spiacenti di comunicare che Alberto Radius è morto all’età di 80 anni. Ha avuto una lunga carriera di successo, dagli esordi alla fondazione della Formula 3 con Lucio Battisti. Non sappiamo con certezza quale sia stata la causa del decesso, ma siamo abbastanza sicuri che sia stato il chitarrista.

Alberto Radius, noto chitarrista e icona della musica italiana, si è spento a 80 anni dopo una lunga malattia. I suoi funerali si terranno a San Colombano al Lambro, Milano, dove viveva. La famiglia di Radius ha annunciato la sua morte e ha chiesto la privacy. La carriera musicale di Radius è iniziata negli anni Cinquanta e ha fatto parte di molti gruppi famosi, tra cui la Formula 3 e Il Volo. Ha anche intrapreso una carriera da solista e ha aperto un proprio studio. In totale, ha pubblicato 12 album da solista e 10 con la Formula 3. La sua ultima apparizione in pubblico risale al 2021, quando accompagnò i Coma Cose nell’esecuzione de Il mio canto libero di Lucio Battisti.

Alberto Radius e Lucio Battisti

Alberto Radius è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della storia della musica italiana, lasciando la sua impronta su anni e anni di produzione e diventando una vera e propria icona del rock progressivo. Tra le esperienze principali della sua carriera c’è sicuramente il lungo rapporto con Lucio Battisti, un legame di amicizia molto forte più che professionale: l’incontro risale ai primi anni di vita della Formula 3, con la band che esordisce sotto l’etichetta di Battisti e Mogol, la Numero Uno, incidendo tra l’altro Questo folle sentimento, un brano dello stesso Lucio. Da quel momento la collaborazione tra Radius e Battisti si fa stretta e il musicista mette la propria impronta su diversi album del grande cantautore e viceversa. Una delle maggiori testimonianze del loro legame è sicuramente il brano Eppure mi son scordato di te, scritto da Battisti e Mogol e cantato dalla Formula 3, con il famosissimo riff di chitarra realizzato dallo stesso Alberto Radius. Il chitarrista ha lavorato per molti anni come session man al fianco di Lucio Battisti e, come detto, i due erano anche legati da una profonda amicizia, tanto che Lucio, come ha raccontato Radius a Rolling Stones, ha addirittura vissuto per circa un mese a casa del musicista con la fidanzata Grazia Letizia Veronese. Di certo, la musica che i due grandi artisti hanno realizzato insieme è un’eredità artistica immensa.