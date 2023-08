“Che cosa stanno tramando?”. Ilaria D’Amico e Gigi Buffon stanno per svelare qualcosa di grande: quale sarà la loro grande decisione?

Una nuova avventura per Buffon dopo l’addio al Parma

Lasciato alle spalle il campo di calcio e l’energia del Parma, Gigi Buffon si prepara ad avviare un entusiasmante nuovo capitolo della sua vita. Non solo come capo delegazione per la nazionale, ma anche, come suggeriscono i recenti rumors, verso l’altare insieme a Ilaria D’Amico, la noto giornalista sportiva e compagna di lunga data.

Vita sentimentale post-calcio: Un futuro insieme a Ilaria?

Con una carriera da calciatore alle spalle, Gigi Buffon ora può concentrarsi maggiormente sulla sua sfera privata. Il matrimonio con Ilaria D’Amico potrebbe essere all’orizzonte. In passate interviste, D’Amico aveva accennato: “Credo che quando succederà sarà per regalarci una festa romantica”.

Storie d’amore di Gigi Buffon: passato e presente

Prima di innamorarsi della D’Amico, Buffon aveva condiviso un significativo capitolo della sua vita con Alena Seredova, dalla quale ha avuto due figli. Dal 2014, Buffon e Seredova si sono separati, e da allora l’ex portiere ha iniziato una nuova avventura sentimentale con Ilaria. Nonostante il loro forte legame, la coppia ha sempre deciso di rimandare il grande passo, ma ora che Buffon ha ufficialmente concluso la sua carriera calcistica, potrebbe essere il momento ideale per loro.

Un amore coronato da un figlio

Con Ilaria, Buffon ha accolto nel suo cuore un nuovo membro della famiglia: Leopoldo Mattia, attualmente di 7 anni, frutto dell’amore sincero tra i due.