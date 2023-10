Che fa oggi Enrica Bonaccorti: età, marito, figli, malattia e dove vive

Enrica Bonaccorti: Una Carriera Iconica

Enrica Bonaccorti, nata il 18 novembre 1949 a Savona, è un volto noto nel panorama televisivo italiano. La sua carriera in Rai è iniziata nel 1978, e da allora, ha lasciato un’impronta indelebile. Conduzioni di programmi come “Italia sera” e “Pronto, chi gioca?” hanno contribuito a renderla una figura amata dal pubblico. Inoltre, è stata la prima conduttrice di “Non è la Rai”. Oltre al suo talento televisivo, ha scritto testi musicali e recitato in produzioni televisive e cinematografiche.

Vita Privata: Matrimonio, Figlia e Amori

Enrica ha avuto una figlia, Verdiana, dal suo matrimonio con Daniele Pettinari. Nonostante il matrimonio si sia concluso dopo undici mesi dalla nascita di Verdiana, la madre e la nonna hanno cresciuto la bambina, che ha successivamente adottato il cognome della madre. Nel corso della sua vita, Enrica ha condiviso momenti significativi con quattro grandi amori, tra cui Giacomo Paladino, con cui è stata per ben 24 anni fino alla sua scomparsa nel 2021.

Sfide di Salute e Resilienza

Enrica Bonaccorti ha affrontato sfide di salute, tra cui la prosopagnosia, una condizione che le impedisce di riconoscere i volti delle persone. Recentemente, nel settembre 2023, ha subito un’operazione al cuore, dimostrando la sua forza e resilienza.

Domicilio Attuale

Roma è la città che Enrica chiama casa. Ha trascorso la sua carriera e la sua vita lì con la sua famiglia. Inizialmente, ha vissuto in una modesta abitazione, ma il successo e il contratto con Mediaset alla fine degli anni ’80 le hanno permesso di trasferirsi in una lussuosa villa. Oltre a Roma, possiede una casa all’Argentario. La sua adolescenza è stata divisa tra Genova e Sassari, a causa del lavoro di suo padre come ufficiale.

Enrica Bonaccorti continua a essere una figura ammirata e rispettata nell’ambito televisivo italiano, con una carriera straordinaria e una vita ricca di esperienze.